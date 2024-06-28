Ученые АГМУ выступили с докладами на IX съезде физиологов Казахстана

Все работы делегации высоко оценили коллеги из других стран и городов

28 июня 2024, 16:00, ИА Амител

IX съезд физиологов Казахстана с международным участием / Фото: АГМУ

В Астане состоялся IX съезд физиологов Казахстана с международным участием, приуроченный к 60-летию Медицинского университета Астаны и кафедры нормальной физиологии. В мероприятии приняли участие физиологи из семи стран. С докладами выступили ученые из Казахстана, России (Барнаула, Воронежа и Казани), Таджикистана (Душанбе), США (Кливленда), Узбекистана (Ташкента, Бухары и Самарканда), Кыргызстана (Бишкека) и Азербайджана (Баку).

Алтайский государственный медуниверситет представляла делегация из четырех человек в составе сотрудников кафедры нормальной физиологии – д.м.н., профессор Игорь Шахматов, к.м.н., доцент Юлия Бондарчук, к.б.н., доцент Наталья Лычева, а также к.м.н., доцент Вячеслав Вдовин с кафедры патологической физиологии.

Игорь Шахматов выступил на пленарном заседании в рамках церемонии открытия съезда с докладом "Нарастание угрозы развития состояния тромботической готовности по мере перехода от эустресса к дистрессу".

IX съезд физиологов Казахстана с международным участием / Фото: АГМУ

На секционных заседаниях прозвучали доклады сотрудников АГМУ на тему:

"Влияние многократных физических нагрузок на параметры системы гемостаза и уровень возрастзависимых белков у старых крыс" (доц. Ю. Бондарчук). "Новые механизмы в регуляции системы гемостаза в условиях нормы и патологии" (доцент В. Вдовин). "Cостояние системы гемостаза у крыс в дореактивный период холодовой травмы" (доцент Н. Лычева).

По итогам встречи все четыре доклада признали лучшими сообщениями на съезде.

"В резолюции, принятой на форуме, особо подчеркнули, что сообщения алтайской школы физиологов явились украшением съезда и представляют собой лучшие образцы реализации классических физиологических исследований, выполненные на высоком научном и методическом уровне. Особо приятно получать такие высокие оценки в год 70-летия вуза, что свидетельствует о высоком уровне нашего профессорско-преподавательского состава", – комментирует ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Руководство медуниверситета Астаны отметило работу кафедр нормальной и патологической физиологии и выразило благодарность Игорю Шахматову и Вячеславу Вдовину за неоценимый вклад в развитие физиологии и сотрудничество с вузом.

Также во время встречи с руководителями физиологических школ Казахстана и Таджикистана были предварительно согласованы совместные научные исследования в 2025 году по изучению влияния высокогорья на здоровье людей.