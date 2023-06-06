Учёные дали пять советов, которые сделают секс лучше
Одним из важных пунктов является сосредоточенность на дыхании
06 июня 2023, 07:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты из Вестминстерского университета в Великобритании рассказали о пяти вещах, которые сделают секс лучше. Об этом сообщает The Conversation.
Учёные порекомендовали понимать уровень своего возбуждения, экспериментировать, обсуждать с партнёром ваши предпочтения, не завышать ожидания и сосредоточиться на дыхании.
Авторы отмечают, что все люди по-разному переживают стадии возбуждения, а женщины сложнее реагируют на сексуальные стимулы, потому что на них влияют эмоциональные сигналы.
Говоря о дыхании, отмечается, что сосредоточенность и глубокие вдохи помогают успокоить разум.
08:33:31 06-06-2023
- Почему невозвожно заниматься сексом на площади Советов? - Советами замучают... ну тут тож самое, британские учОные ж
08:35:55 06-06-2023
Снова британские учёные придумали очередную лажу
09:07:00 06-06-2023
Мир помешался. Один секс на уме.
09:56:22 06-06-2023
Совсем уже чтоли (09:07:00 06-06-2023) Мир помешался. Один секс на уме. ... К сожалению, не один секс.
10:22:37 06-06-2023
Это я буду йогой заниматься или чем?
12:41:25 06-06-2023
Теоретики блин... Бабу-то живую видели хоть? УчОные...
14:46:00 06-06-2023
редакции - почему фото обрезано, я для чего за интернет плачу
19:41:37 06-06-2023
Сегодня главное в сексе это наличие кондиционера)))