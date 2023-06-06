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Учёные дали пять советов, которые сделают секс лучше

Одним из важных пунктов является сосредоточенность на дыхании

06 июня 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты из Вестминстерского университета в Великобритании рассказали о пяти вещах, которые сделают секс лучше. Об этом сообщает The Conversation.

Учёные порекомендовали понимать уровень своего возбуждения, экспериментировать, обсуждать с партнёром ваши предпочтения, не завышать ожидания и сосредоточиться на дыхании.

Авторы отмечают, что все люди по-разному переживают стадии возбуждения, а женщины сложнее реагируют на сексуальные стимулы, потому что на них влияют эмоциональные сигналы.

Говоря о дыхании, отмечается, что сосредоточенность и глубокие вдохи помогают успокоить разум.

Комментарии 8

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08:33:31 06-06-2023

- Почему невозвожно заниматься сексом на площади Советов? - Советами замучают... ну тут тож самое, британские учОные ж

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Гость

08:35:55 06-06-2023

Снова британские учёные придумали очередную лажу

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Совсем уже чтоли

09:07:00 06-06-2023

Мир помешался. Один секс на уме.

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Гость

09:56:22 06-06-2023

Совсем уже чтоли (09:07:00 06-06-2023) Мир помешался. Один секс на уме. ... К сожалению, не один секс.

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Гость

10:22:37 06-06-2023

Это я буду йогой заниматься или чем?

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Гость

12:41:25 06-06-2023

Теоретики блин... Бабу-то живую видели хоть? УчОные...

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ы

14:46:00 06-06-2023

редакции - почему фото обрезано, я для чего за интернет плачу

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Гость

19:41:37 06-06-2023

Сегодня главное в сексе это наличие кондиционера)))

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