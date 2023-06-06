Учёные дали пять советов, которые сделают секс лучше

Одним из важных пунктов является сосредоточенность на дыхании

06 июня 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты из Вестминстерского университета в Великобритании рассказали о пяти вещах, которые сделают секс лучше. Об этом сообщает The Conversation.

Учёные порекомендовали понимать уровень своего возбуждения, экспериментировать, обсуждать с партнёром ваши предпочтения, не завышать ожидания и сосредоточиться на дыхании.

Авторы отмечают, что все люди по-разному переживают стадии возбуждения, а женщины сложнее реагируют на сексуальные стимулы, потому что на них влияют эмоциональные сигналы.

Говоря о дыхании, отмечается, что сосредоточенность и глубокие вдохи помогают успокоить разум.