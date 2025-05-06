"Списала на месячные". Жительница Барнаула рассказала, как боролась с раком матки

Женщине повезло: опухоль выявили на начальной стадии

06 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Женщина лежит на диване / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Рак тела матки – самая частая онкопатология женских половых органов. У жительницы Барнаула Ирины Ряполовой болезнь "выстрелила" после сильнейшего стресса. "Химии", которой все онкопациенты страшно боятся, женщине удалось избежать, ее программа лечения опиралась на лучевую терапию.

Можно ли вовремя распознать эту болезнь и почему ее называют раком хорошо живущих женщин – в материале на amic.ru.

Справка

Матка – единственный орган, в котором могут развиться два принципиально разных вида рака: по строению и "поведению" тканей опухоли, по тактике лечения и по прогнозам заболевания.

Рак шейки матки (самой нижней части органа) относится к визуальным локализациям, для ее обследования не нужно специальное оборудование.

Рак тела матки – это злокачественные образования ее внутреннего слоя, эндометрия. Это внутренняя локализация, диагностируется она с помощью инструментальных методов – УЗИ и гистероскопии.

За последние десять лет заболеваемость раком тела матки выросла более чем на 30% – сегодня около половины всех онкопатологий женских половых органов в Алтайском крае приходится на этот вид рака. Ежегодно выявляют порядка 500 случаев.

Кровавые сюрпризы

В 2022-м, за год до начала этой истории, жительница Барнаула Ирина Ряполова пережила сильный стресс: муж попал в ожоговый центр, где 40 дней находился на грани жизни и смерти. В этом же пожаре погибла и любимая собака Малыш.

На тот момент женщине было 55 лет. Климакс вроде бы уже наступил, менструации давно прекратились, но спустя год, когда острый шок от пережитой беды прошел, вдруг внезапно критические дни вернулись.

"Но это я сама так решила: менструации у меня всю жизнь были нерегулярными, поэтому я особо не удивилась и списала все на них", – говорит Ирина.

В больницу она не пошла. Да и вообще не была у гинеколога уже несколько лет.

"Когда работала в торговле, санкнижку с контролем женского здоровья делали ежегодно. А тут я ушла работать горничной в коттедж. Уберешь 300 "квадратов", домой приходишь без задних ног – уже не до больниц! К тому же кроме кровотечений меня ведь ничего не беспокоило", – отмечает наша героиня.

Так продолжалось почти год, пока не появились неприятные ощущения внизу живота: то ли болит, то ли тянет. Тут уже муж настоял на обследовании. С УЗИ Ирину срочно отправили на гистероскопию. Гистология биоматериала подтвердила – рак, вторая стадия.

Заведующая отделением онкогинекологии Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Максименко:

"Рак тела матки встречается в разном возрасте. Самой юной пациенткой в моей практике была 17-летняя девушка. У молодых женщин в пременопаузе насторожить должно нарушение менструального цикла: задержки на несколько недель и/или длительные и обильные кровотечения. Обязательно нужен контроль гинеколога. В последние годы много пациенток в возрасте 35–40 лет поступают из репродуктивных клиник. Их не беспокоит ничего, кроме того, что при регулярной половой жизни не наступает беременность. Во время обследования находят рак или предрак эндометрия. Для женщин в менопаузе не являются нормой любые, даже разовые кровотечения. Если кровотечений нет, но по УЗИ ширина полости матки больше 4 мм, нужно сделать гистероскопию, чтобы исключить патологию".

"Лучевая химия"

Узнав о диагнозе, шок испытал в первую очередь муж Ирины. Саму же женщину известие не столько напугало, сколько смутило – как поступить? Замыкаться в себе и ходить по кругу с навязчивым вопросом не стала – в поисках решения обзвонила подруг. Одна из них, врач, посмотрев анализы, сказала, как отрезала:

"Убирай все – и будешь дальше жить до старости! Иначе – умрешь: это же рак, милая!"

Вмиг отрезвев, Ирина согласилась на операцию. А после был 21 курс дистанционной и четыре курса внутриполостной лучевой терапии.

"Лучи переносила очень тяжело. Девчонкам в моей палате делали то же самое, но они "точили" все подряд, а я ничего не могла есть: началась сильная диарея и рвота. Выживала только на курином бульоне. Похудела на 10 килограммов. Как будто "химию" пережила", – вспоминает Ирина.

Заведующая отделением онкогинекологии Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Максименко:

"Существует две формы рака тела матки. Первая – низкодифференцированная аденокарцинома. Клетки такой опухоли абсолютно не похожи на здоровые, склонны быстро метастазировать. Как правило, эта форма характерна для худощавых женщин, встречается примерно у трети пациенток. Вторая, наиболее часто встречающаяся форма, – высокодифференцированная аденокарцинома, когда структура большинства клеток опухоли не нарушена и распознаваема. При этом варианте течения болезни прогноз благоприятен. Встречается он, как правило, у женщин с лишним весом, что легко объяснить. Главная причина развития рака тела матки – гиперэстрогения, то есть избыток в организме гормонов эстрогенов. А их вырабатывают яичники, надпочечники и жировая ткань. Чем ее больше, тем выше риск рака матки".

Точки опоры

"Говорят, тяжелые болезни – индикаторы жизненных сломов. Они приходят не просто так: это сигнал остановиться и переосмыслить происходящее, понять, что не так. Я поняла, что нужно смотреть внутрь себя, находить и вытаскивать наружу все, что раньше в нас годами подавлялось: чужими запретами, собственными комплексами", – говорит Ирина.

Женщина по натуре сильный, самостоятельный человек, идущий по жизни с девизом "сама все сделаю!" Болезнь помогла ей понять: просить помощи у близких – это не слабость:

"Я перестала пыжиться, и все стало проще, при этом никто за просьбы о помощи ни разу не осудил".

В соцсетях у Ирины статус: "Связь есть. Жизнь продолжается". Женщина поняла, что ей есть на кого опереться и кому самой в чем-то стать опорой, нашла комфортную связь с близкими и с Вселенной.

"Если хочется побыть в одиночестве, уезжаю на дачу: люблю копаться в земле, обожаю природу, летом – грибы-ягоды, зимой – лыжи и коньки. Надеюсь, что скоро окончательно восстановлю силы и буду заниматься любимыми делами в полной мере", – предвкушает Ирина.

А еще она мечтает вернуться в студию балета и растяжки, куда записалась после пожара, чтобы не впасть в депрессию. Признается, что очень скучает по занятиям и отчетным выступлениям. И, конечно, хочет вернуться к творчеству. По профессии Ирина – учитель рисования, черчения и технологии, но любимое вязание и шитье забросила из-за болезни. Она очень ждала начала дачного сезона, когда часы полуденной жары можно будет посвящать рукоделию в уютной прохладе дачного домика.

Заведующая отделением онкогинекологии Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Максименко:

"Матка – гормонально зависимый орган, а потому достаточно хорошо управляемый. Для нее в настоящее время есть пять методов лечения: хирургический, лучевой, химио-, био- и гормонотерапия. Операция проводится практически всегда. Если болезнь диагностирована на ранней стадии, прогноз очень хороший. Пятилетняя выживаемость при первой стадии – 95-97%. Более того, на первой стадии можно вылечить рак эндометрия даже без операции, сохранив женщине репродуктивную функцию. Для этого существует специальная методика гормонотерапии в сочетании с гормоносодержащей спиралью.

Распространенные случаи также есть чем лечить, существуют схемы для сдерживания процесса или даже его частичного регресса, но радикально вылечить таких пациенток, увы, не получится. Поэтому призыв ежегодного посещать гинеколога и проводить вагинальное УЗИ – это не пустой звук. Это нужно не врачам для отчетов, а вам, милые женщины, – для сохранения здоровья, а порой, и жизни. Чем раньше обнаружен любой рак, тем легче его лечить и тем лучше прогноз для пациента".