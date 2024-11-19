Ученые и эксперты обсудили, как дешевле и экологичнее сжигать топливо

"Барнаулэнергомаш" принял участие в крупнейшей российской научной конференции

19 ноября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KGo4y

Конференция "Горение топлива: теория, эксперимент, приложения" / Фото предоставлено компанией "Барнаулэнергомаш"

11-14 ноября в новосибирском Академгородке состоялось важное и крупное научное событие – XII Всероссийская конференция "Горение топлива: теория, эксперимент, приложения". Участие в ней приняли ученые со всей России, в том числе и из Алтайского края, а также из ближнего зарубежья. Директор по научным исследованиям и техническим разработкам компании "Барнаулэнергомаш" Евгений Жуков представил коллегам доклад о сжигании низкосортного угля. И рассказал, почему это важно и о чем говорили на конференции.

О важности конференции

По словам Евгения Жукова, трехдневная конференция проходит один раз в три года и собирает представителей науки со всей страны и бывших советских республик. Именно тех специалистов, которые занимаются котельной и околокотельной тематикой, а если точнее - вопросами горения топлива и оптимизацией конструкции котельных агрегатов, для того чтобы эффективно и правильно сжигать топливо. Этим активно занимается и "Барнаулэнергомаш", разрабатывая и создавая котельное и котельно-вспомогательное оборудование.

Конференция значимая и статусная для этой сферы. Организаторами выступили Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Сибирское отделение Российской академии наук, Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, Национальный комитет РАН по тепломассообмену.

"Было интересно узнать, чем дышит отрасль, какие появились новые современные технологии и разработки. Те, которые прям на самом острие науки сейчас", – отметил Евгений Жуков.

О темах

Евгений Жуков выступил в секции "Горение твердого топлива" с докладом "Сжигание низкосортных углей в котлах малой и средней мощности".

"Презентовал наши котлы для сжигания нефракционированного угля для горно-обогатительных комбинатов. Это последнее направление, которое мы сейчас развиваем. Наибольший интерес у публики вызвали котлы для сжигания низкосортного топлива как с топками ТНФГ и ТМУ, так и наши новые котлы "Термопрогресс" на базе ретортной топки", – уточнил собеседник.

Доклад вызвал интерес, слушатели задавали вопросы. Кстати, среди участников были и бывшие студенты Евгения Жукова (он также занимает должность заведующего кафедрой "Котло- и реакторостроение" в АлтГТУ. – Прим. ред.), которые сейчас живут и работают в Москве, Петербурге и Таганроге.

Конференция "Горение топлива: теория, эксперимент, приложения" / Фото предоставлено компанией "Барнаулэнергомаш"

Большинство докладов на конференции было сфокусировано на экологичном сжигании топлива. Одно из выступлений посвятили мнимой безвредности электромобилей. Да, сами машины не дают выбросов, но они заряжаются электроэнергией, которую вырабатывают ТЭЦ, сжигая уголь. И чем больше электромобилей, тем выше нагрузка на электростанции. А потому нужно в первую очередь сделать экологичной работу котельных.

"И докладчики об этом и говорили, что мы-то как раз и решаем эти задачи. Мы оптимизируем сжигание твердого и газообразного топлива. Добиваемся минимальных вредных выбросов и минимального расхода топлива, для того чтобы вся цепочка работала правильно. Чтобы тот же электромобиль брал электроэнергию, которая генерируется на станции нового поколения и обеспечивает минимальное количество выбросов", – отметил Евгений Жуков.

Много было и чисто теоретических разработок. Настоящая фундаментальная наука, когда ученые нарабатывают теорию, которая потом будет применяться на практике. Например, шла речь о двигателях беспилотных летательных аппаратов. Были идеи с большим экономическим потенциалом. Евгений Жуков отметил доклад о безмазутном розжиге котлов. По словам разработчиков, на запуск энергетического котла на топливо уходит 1,5 млн рублей. Если внедрить технологию, которая позволит разжечь котел от специального плазматрона или лазера и отказаться от жидкого топлива, то экономия будет очень ощутимой.

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