Ученые: молоко повышает риск возникновения сердечных заболеваний

При этом куда более опасен этот напиток для женщин

09 ноября 2024, 20:50, ИА Амител

Молоко / Фото: engin akyurt / unsplash.com

Употребление молока увеличивает риск сердечных заболеваний, выяснили ученые из Уппсальского университета в Швеции, пишет "Царьград".

Отмечается, что в коровьем молоке содержатся лактоза и сахар, которые могут вызывать воспалительные процессы в клетках сердца и ускорять их старение.

Как показало исследование среди 101 тысячи человек, ежедневное потребление 400 мл молока повышает риск ишемической болезни сердца на 5%, 600 мл – на 12%, а 800 мл – на 21%. Однако эти закономерности работают для женщин, а у сильного пола риск ниже, так как мужской организм лучше справляется с сахаром.

Также ученые отметили, что замена части молока кисломолочными продуктами может снизить эти риски.