Ученые: молоко повышает риск возникновения сердечных заболеваний
При этом куда более опасен этот напиток для женщин
09 ноября 2024, 20:50, ИА Амител
Употребление молока увеличивает риск сердечных заболеваний, выяснили ученые из Уппсальского университета в Швеции, пишет "Царьград".
Отмечается, что в коровьем молоке содержатся лактоза и сахар, которые могут вызывать воспалительные процессы в клетках сердца и ускорять их старение.
Как показало исследование среди 101 тысячи человек, ежедневное потребление 400 мл молока повышает риск ишемической болезни сердца на 5%, 600 мл – на 12%, а 800 мл – на 21%. Однако эти закономерности работают для женщин, а у сильного пола риск ниже, так как мужской организм лучше справляется с сахаром.
Также ученые отметили, что замена части молока кисломолочными продуктами может снизить эти риски.
21:38:47 09-11-2024
Да-да, а сливочное масло ещё вреднее для здоровья. Яйца источник холестерина, ну очень вредно. Мясо, особенно красное, вызывает онкологические проблемы, тоже вредно. И т.п. новости уже многократно проходили, знаем зачем их "учёные", каждый раз открывают заново.
10:00:12 10-11-2024
Гость (21:38:47 09-11-2024) Да-да, а сливочное масло ещё вреднее для здоровья. Яйца исто... Очень хорошо помню слова моей бабушки, которая мне ещё 50 лет назад говорила про то, как всё время объявляли вредным то, чего в стране не хватало.
22:12:52 09-11-2024
Сахар-сладкая смерть!
Колбаса-вкусная смерть!
00:10:10 10-11-2024
Надо есть сушеных кузнечиков - от них до самой смерти смерти пациенты здоровы и веселы.
10:43:57 10-11-2024
Канешна а от сметаны ноги мёрзнут...
09:19:04 11-11-2024
Какой феерический бред!!!??? Сколько лактозы и сахара содержит молоко? Если таков риск, то одна конфета должна убить женщину наповал...Наука с каждым годом становится всё более фриковой и заказной...Давайте откажемся от лактозы, глютена, сахара, жиров, соли...Будем жрать сушеных сверчков и пареных опарышей.