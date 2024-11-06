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Врач заявил, что шоколад и какао могут спровоцировать мигрень

Подобное происходит в каждом пятом случае

06 ноября 2024, 23:10, ИА Амител

Шоколад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015165
Шоколад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015165

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о распространенной привычке, которая может вызывать мигрень.

В ходе программы гостья предположила, что употребление шоколада не может стать причиной приступа мигрени. Однако Агапкин опроверг это утверждение.

"На самом деле, по статистике, примерно каждый пятый случай мигрени может быть вызван употреблением шоколада или какао", – отметил врач.

Выпуск программы доступен на платформе "Смотрим".

медицина Продукты

Комментарии 4

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Гость

23:22:34 06-11-2024

Не нравится - не пей, зачем других учить?

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Гость

23:59:15 06-11-2024

Ну конечно, а сливочное масло и яйца поднимут холестерин. От каких ещё продуктов порекомендуют воздерживаться россиянам?

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Гость

13:01:42 07-11-2024

Гость (23:59:15 06-11-2024) Ну конечно, а сливочное масло и яйца поднимут холестерин. От... Как от каких? Например от мяса, ведь одно лицезрение цены на говядину сразу вызывает приступ мигрени.

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Гость

10:00:24 07-11-2024

А у некоторых мигрень от отсутствия шоколада.

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