Врач заявил, что шоколад и какао могут спровоцировать мигрень
Подобное происходит в каждом пятом случае
06 ноября 2024, 23:10, ИА Амител
Шоколад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015165
В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о распространенной привычке, которая может вызывать мигрень.
В ходе программы гостья предположила, что употребление шоколада не может стать причиной приступа мигрени. Однако Агапкин опроверг это утверждение.
"На самом деле, по статистике, примерно каждый пятый случай мигрени может быть вызван употреблением шоколада или какао", – отметил врач.
Выпуск программы доступен на платформе "Смотрим".
23:22:34 06-11-2024
Не нравится - не пей, зачем других учить?
23:59:15 06-11-2024
Ну конечно, а сливочное масло и яйца поднимут холестерин. От каких ещё продуктов порекомендуют воздерживаться россиянам?
13:01:42 07-11-2024
Гость (23:59:15 06-11-2024) Ну конечно, а сливочное масло и яйца поднимут холестерин. От... Как от каких? Например от мяса, ведь одно лицезрение цены на говядину сразу вызывает приступ мигрени.
10:00:24 07-11-2024
А у некоторых мигрень от отсутствия шоколада.