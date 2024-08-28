Ученые нашли еду, которая замедляет старение

В первую очередь советуют отказаться от сахара

28 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Витамины / Фото: pxhere.com/ru/photo/1056971

Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало связь между рационом, богатым витаминами и низким содержанием сахара, и более молодым биологическим возрастом на клеточном уровне. В то время как высокое потребление сахара ускоряло биологическое старение, соблюдение диеты, богатой питательными веществами, особенно средиземноморской, было связано со значительно более молодым эпигенетическим возрастом.

Исследование показало, что диеты с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов могут снизить клеточное старение, в то время как высокое потребление сахара ускоряет его. Даже при соблюдении здорового питания каждый грамм добавленного сахара был связан с увеличением эпигенетического возраста.

Исследование является одним из первых, показавших связь между добавлением сахара и эпигенетическим старением, и первым, изучившим эту связь в гетерогенной группе женщин разного возраста.

В ходе исследования ученые проанализировали питание 342 чернокожих и белых женщин в среднем возрасте 39 лет и их показатели эпигенетических часов по слюне. Они оценили рацион женщин по трем диетам: средиземноморской, богатой антиоксидантами и противовоспалительными продуктами, и диете, связанной с низким риском хронических заболеваний.

Соблюдение любой из этих диет было связано с более молодым эпигенетическим возрастом, особенно средиземноморской диеты. Однако потребление сахара способствовало ускоренному биологическому старению даже при наличии здорового питания.

"Эпигенетические закономерности, по-видимому, обратимы", – говорит соавтор исследования Барбара Ларайя.

Отказ от 10 г добавленного сахара в день может обратить биологические часы на 2,4 месяца назад, говорят специалисты.