Ученые назвали два продукта, которые помогают очистить кишечник от ядов

Специалисты предлагают минимизировать потребление "мусорной" пищи

25 августа 2024, 13:50, ИА Амител

Киви / Фото: pxhere.com/ru/photo/768499

Ученые обнаружили связь между здоровьем кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Они провели масштабное исследование, которое показало, что люди с проблемами пищеварения подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, сердечный приступ и сердечную недостаточность. Особенно сильная корреляция была выявлена между запорами и артериальной гипертензией.

Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале подчеркивает, что правильное питание играет важную роль в профилактике и лечении запоров. Она предлагает минимизировать потребление "мусорной" пищи, увеличить количество воды, овощей и фруктов в рационе, а также включать в каждый прием пищи белки и полезные жиры.

Также был проведен анализ, который выявил наиболее эффективные продукты для очищения кишечника от токсинов, – киви и чернослив. Сухофрукты способствуют увеличению частоты дефекации только при условии их употребления с достаточным количеством воды, а киви благодаря протеолитическому ферменту актинидину ускоряет перистальтику кишечника.