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Ученые назвали два продукта, которые помогают очистить кишечник от ядов

Специалисты предлагают минимизировать потребление "мусорной" пищи

25 августа 2024, 13:50, ИА Амител

Киви / Фото: pxhere.com/ru/photo/768499
Киви / Фото: pxhere.com/ru/photo/768499

Ученые обнаружили связь между здоровьем кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Они провели масштабное исследование, которое показало, что люди с проблемами пищеварения подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, сердечный приступ и сердечную недостаточность. Особенно сильная корреляция была выявлена между запорами и артериальной гипертензией.

Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале подчеркивает, что правильное питание играет важную роль в профилактике и лечении запоров. Она предлагает минимизировать потребление "мусорной" пищи, увеличить количество воды, овощей и фруктов в рационе, а также включать в каждый прием пищи белки и полезные жиры.

Также был проведен анализ, который выявил наиболее эффективные продукты для очищения кишечника от токсинов, – киви и чернослив. Сухофрукты способствуют увеличению частоты дефекации только при условии их употребления с достаточным количеством воды, а киви благодаря протеолитическому ферменту актинидину ускоряет перистальтику кишечника.

Здоровье Продукты

Комментарии 11

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Musik

13:54:26 25-08-2024

Селедку с молочком.
Хорошо чистит, с гарантией.

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Гость

14:20:38 25-08-2024

Musik (13:54:26 25-08-2024) Селедку с молочком. Хорошо чистит, с гарантией. ... У меня, как раз нет. Я легко картошку с селе дочкой и молоком запью.

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Гость

19:00:15 26-08-2024

Musik (13:54:26 25-08-2024) Селедку с молочком. Хорошо чистит, с гарантией. ... Это раньше было, а сейчас спокойно после селедочки молока выпить можно, т.к. от настоящего молока там одно название. Впрочем, бывают и исключения во всех смыслах )))

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Гость

14:55:00 25-08-2024

Обокновенные яблоки или даже ранетки.

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Ольга

15:10:11 25-08-2024

Ни хрена ничего не помогает.Раньше кильки съем просто с хлебом грам200 и вечером в туалет.Сейчас ни молоко с огурцами,ни коровье молоко сырое ни чернослив.И вообще старая стала и вялая в целом...😒

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гостья

16:48:28 25-08-2024

Ольга (15:10:11 25-08-2024) Ни хрена ничего не помогает.Раньше кильки съем просто с хлеб... согласна,жизнь проходит как песок сквозь пальцы

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Гость

15:25:48 25-08-2024

Что такое "мусорная" пища? Видимо, я один не знаю, еслидаже пояснений нет

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Олег

02:40:30 26-08-2024

Типа макдональдса, полуфабрикаты разные, чипсы, да и вообще все продукты содержащие искусственные консерванты и усилители вкуса.

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Гость

09:02:29 26-08-2024

в кишечнике нет НИКАКИХ ЯДОВ!

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Мусик

10:52:21 26-08-2024

Гость (09:02:29 26-08-2024) в кишечнике нет НИКАКИХ ЯДОВ!... лично я после недели корнавируса и 1000 мг парацетомола 4 раза в сутки ощутил - яды в кишечнике есть

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Гость

16:20:20 26-08-2024

Мусик (10:52:21 26-08-2024) лично я после недели корнавируса и 1000 мг парацетомола 4 ра... так парацетамол и был ядом для всяческой гадости

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