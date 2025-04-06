Ученые нашли на Алтае следы мощного паводка, произошедшего 50 тысяч лет назад

Специалисты также обнаружили фрагмент ребра мамонта

06 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН

Ученые обнаружили в долине Бии следы древнего катастрофического паводка, случившегося около 50 тысяч лет назад в результате прорыва Телецкого озера. Об этом сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Исследования проводились в районе села Карабинка. Специалисты отобрали образцы осадочных пород и найденных в них костных остатков.

"В результате ученые пришли к выводу, что флювиальная толща бийской террасы сформирована гигантским гляциальным паводком, который прошел по долине Бии около 50–45 тысяч лет назад", – говорится в материале.

По словам специалистов, такие паводки возникают при прорыве ледниковых озер, образовавшихся из-за подпруживания льдами, и в древности они не раз сходили с гор Алтая на Предалтайскую равнину через долины Катуни и Бии.

Исследователи также обнаружили в одном из слоев фрагмент ребра мамонта возрастом свыше 51,5 тысячи лет и большую берцовую кость бизона примерно того же периода.