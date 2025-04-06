Ученые нашли на Алтае следы мощного паводка, произошедшего 50 тысяч лет назад
Специалисты также обнаружили фрагмент ребра мамонта
06 апреля 2025, 10:30, ИА Амител
Ученые обнаружили в долине Бии следы древнего катастрофического паводка, случившегося около 50 тысяч лет назад в результате прорыва Телецкого озера. Об этом сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.
Исследования проводились в районе села Карабинка. Специалисты отобрали образцы осадочных пород и найденных в них костных остатков.
"В результате ученые пришли к выводу, что флювиальная толща бийской террасы сформирована гигантским гляциальным паводком, который прошел по долине Бии около 50–45 тысяч лет назад", – говорится в материале.
По словам специалистов, такие паводки возникают при прорыве ледниковых озер, образовавшихся из-за подпруживания льдами, и в древности они не раз сходили с гор Алтая на Предалтайскую равнину через долины Катуни и Бии.
Исследователи также обнаружили в одном из слоев фрагмент ребра мамонта возрастом свыше 51,5 тысячи лет и большую берцовую кость бизона примерно того же периода.
10:42:27 06-04-2025
весьма важное открытие...как мы жили не зная это
11:35:54 06-04-2025
Александр (10:42:27 06-04-2025) весьма важное открытие...как мы жили не зная это... Я уверен, что вы и трети школьного курса не освоили. Для вас многое неизвестно. А что, так же жить проще - не знаешь, ну и не знаешь. От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. Соломон знал, что говорил. У вас, вероятно, и голова никогда не болит. Нечему болеть.
12:16:42 06-04-2025
Александр (10:42:27 06-04-2025) весьма важное открытие...как мы жили не зная это... Вам и не нужно. Пролетайте дальше.
12:34:10 06-04-2025
Александр (10:42:27 06-04-2025) весьма важное открытие...как мы жили не зная это... Ваша жизнь, действительно, никчемная
20:17:03 06-04-2025
гляциальным паводком, который прошел по долине Бии около 50–45 тысяч лет назад", –
почему датировка в обратном порядке?
обнаружили в одном из слоев фрагмент ребра мамонта возрастом свыше 51,5 тысячи лет
метод датировка?
07:39:04 07-04-2025
Гость (20:17:03 06-04-2025) гляциальным паводком, который прошел по долине Бии около 50–... Линка есть, туда.
21:42:12 06-04-2025
допотопный!
эта фраза всем известна с детства, что она означает о чем-то сильно старом...
а всё потому что наши предки знали о потопе, и передавали нам эти знания в быту...
09:54:05 07-04-2025
Это хотя бы интересно, супротив кончины какого-то Павлика-Сантехника...
15:15:22 07-04-2025
супер-открытие, цена еще в том, что засвидетельствовано! а нет вероятности повторения события? не дай бог, конечно