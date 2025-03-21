Первые цветы алтайской ветреницы распустились на прогретом склоне Телецкого озера. Фото

Первоцветы появились в окрестностях алтайского села Яйлю

21 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Александр Лотов

20 марта, в день весеннего равноденствия, на прогретом склоне Телецкого озера в окрестностях села Яйлю распустились первые цветы ветреницы алтайской. Их запечатлели в Алтайском биосферном заповеднике.

Не ускользнули от объектива фотокамеры и пчелы, которые уже облюбовали первоцветы.

"Как только я собрался заснять это интересное явление – на цветок неожиданно прилетела пчела. Получилось необычно – первый весенний цветок и на нем сразу пчела", – рассказал сотрудник заповедника Александр Лотов.

В заповеднике также рассказали, что первыми здесь начинают цвести ветреница алтайская, кандык, мать-и-мачеха, медуница, примула (первоцвет), хохлатка, калужница, гусиный лук, прострел (сон-трава), горицвет (адонис), лютик однолистный и некоторые виды фиалок.

Первоцветы – это общее название для растений, которые первыми появляются на солнцепечных склонах, едва с них сойдет снежный покров. На Яйлинском участке Алтайского заповедника ветреница алтайская начинает цвести приблизительно 25 марта, а 8 апреля распускается медуница мягчайшая.

Ранее в Алтайском биосферном заповеднике вышла из спячки медведица вместе с подросшими медвежатами. По словам сотрудников природной территории, детеныши выглядят весьма упитанными и здоровыми, но еще не совсем бодрыми после долгого зимнего сна. Тем временем бдительная мать внимательно изучила обстановку вокруг, принюхиваясь и пытаясь распознать на слух возможную опасность.

А зимой вблизи родников и ручьев заметили "островки летних красок", которые не замерзли благодаря плюсовой температуре воды.