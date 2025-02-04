Ученые нашли природный антидепрессант в ярких овощах и фруктах

Речь идет о ликопине, который представляет собой мощный антиоксидант

04 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Томаты / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Ученые из Первой дочерней больницы при Медицинском университете Чунцина установили, что ликопин, придающий цвет фруктам и овощам, может устранять симптомы депрессии. Результаты исследования опубликованы в Food Science & Nutrition.

Ликопин является каротиноидным пигментом, который отвечает за окраску ряда растений. В их числе томаты, гуава и арбузы. Вещество представляет собой мощный антиоксидант, который способен защищать клеточные мембраны от поражений свободными радикалами.

В ходе нового эксперимента китайские ученые выяснили, что также ликопин помогает стабилизировать эмоциональное состояние. Тесты проводились на мышах с депрессивным поведением из-за нарушений работы гиппокампа: оказалось, что у них повышался уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). Белок участвует во многих аспектах работы органа. Кроме того, сигнальный путь, включающий этот белок, подавлен у мышей, а ликопин помогает его активировать.

Исследователи считают, что их работа открыла эффективные возможности для разработки новых медикаментозных методов лечения депрессии. Авторы работы также планируют продолжить тестировать свойства ликопина.