Ученые нашли природный антидепрессант в ярких овощах и фруктах
Речь идет о ликопине, который представляет собой мощный антиоксидант
04 февраля 2025, 10:00, ИА Амител
Ученые из Первой дочерней больницы при Медицинском университете Чунцина установили, что ликопин, придающий цвет фруктам и овощам, может устранять симптомы депрессии. Результаты исследования опубликованы в Food Science & Nutrition.
Ликопин является каротиноидным пигментом, который отвечает за окраску ряда растений. В их числе томаты, гуава и арбузы. Вещество представляет собой мощный антиоксидант, который способен защищать клеточные мембраны от поражений свободными радикалами.
В ходе нового эксперимента китайские ученые выяснили, что также ликопин помогает стабилизировать эмоциональное состояние. Тесты проводились на мышах с депрессивным поведением из-за нарушений работы гиппокампа: оказалось, что у них повышался уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). Белок участвует во многих аспектах работы органа. Кроме того, сигнальный путь, включающий этот белок, подавлен у мышей, а ликопин помогает его активировать.
Исследователи считают, что их работа открыла эффективные возможности для разработки новых медикаментозных методов лечения депрессии. Авторы работы также планируют продолжить тестировать свойства ликопина.
10:30:56 04-02-2025
а если взять картофелину и покрыть ее яркой акриловой краской?
10:59:14 04-02-2025
Musik (10:30:56 04-02-2025) а если взять картофелину и покрыть ее яркой акриловой краско... Сегодня красят почти всё, здоровью польза полная..
13:14:52 04-02-2025
Люблю помидоры.
13:24:06 04-02-2025
Гость (13:14:52 04-02-2025) Люблю помидоры. ... извращенец.
вы ещё женитесь на помидорке.
люди помидоры едят.
22:39:40 04-02-2025
помидоры сильнейший аллерген при этом и полезны НЕ в сыром виде