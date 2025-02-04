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Ученые нашли природный антидепрессант в ярких овощах и фруктах

Речь идет о ликопине, который представляет собой мощный антиоксидант

04 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Томаты / Фото: unsplash.com / engin akyurt
Томаты / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Ученые из Первой дочерней больницы при Медицинском университете Чунцина установили, что ликопин, придающий цвет фруктам и овощам, может устранять симптомы депрессии. Результаты исследования опубликованы в Food Science & Nutrition.

Ликопин является каротиноидным пигментом, который отвечает за окраску ряда растений. В их числе томаты, гуава и арбузы. Вещество представляет собой мощный антиоксидант, который способен защищать клеточные мембраны от поражений свободными радикалами.

В ходе нового эксперимента китайские ученые выяснили, что также ликопин помогает стабилизировать эмоциональное состояние. Тесты проводились на мышах с депрессивным поведением из-за нарушений работы гиппокампа: оказалось, что у них повышался уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). Белок участвует во многих аспектах работы органа. Кроме того, сигнальный путь, включающий этот белок, подавлен у мышей, а ликопин помогает его активировать.

Исследователи считают, что их работа открыла эффективные возможности для разработки новых медикаментозных методов лечения депрессии. Авторы работы также планируют продолжить тестировать свойства ликопина.

Здоровье

Комментарии 5

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Musik

10:30:56 04-02-2025

а если взять картофелину и покрыть ее яркой акриловой краской?

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dok_CФ

10:59:14 04-02-2025

Musik (10:30:56 04-02-2025) а если взять картофелину и покрыть ее яркой акриловой краско... Сегодня красят почти всё, здоровью польза полная..

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Гость

13:14:52 04-02-2025

Люблю помидоры.

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Musik

13:24:06 04-02-2025

Гость (13:14:52 04-02-2025) Люблю помидоры. ... извращенец.
вы ещё женитесь на помидорке.
люди помидоры едят.

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Гость

22:39:40 04-02-2025

помидоры сильнейший аллерген при этом и полезны НЕ в сыром виде

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