Ученые нашли связь между готовкой еды и раком

Некоторые плиты выделяют опасное вещество, которое провоцирует онкологические заболевания

02 июля 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, как готовка еды у плиты связана с раком. Об этом сообщает Environmental Science & Technology.

Специалисты проанализировали работу плит на температуре 180 градусов Цельсия и выяснили, что особую опасность для человека представляют газовые плиты.

При работе они выделяют в 10, а иногда в 25 раз больше бензола, чем электрические аналоги.

Это вещество образовывается в различных высокотемпературных средах и провоцирует развитие рака крови.