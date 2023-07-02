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Ученые нашли связь между готовкой еды и раком

Некоторые плиты выделяют опасное вещество, которое провоцирует онкологические заболевания

02 июля 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, как готовка еды у плиты связана с раком. Об этом сообщает Environmental Science & Technology.

Специалисты проанализировали работу плит на температуре 180 градусов Цельсия и выяснили, что особую опасность для человека представляют газовые плиты.

При работе они выделяют в 10, а иногда в 25 раз больше бензола, чем электрические аналоги.

Это вещество образовывается в различных высокотемпературных средах и провоцирует развитие рака крови.

Здоровье

Комментарии 3

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Петр

22:32:33 02-07-2023

А российский академик на это заявил, что это не так! Мол, бензола выделяется не так много и он не может влиять на онкозаболевания каким-то ударным способом

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Гость

10:01:02 03-07-2023

А эта новость будет завтра, как опровержение первой.

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Гость

11:13:30 03-07-2023

Некоторые, это какие?

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