Ученые нашли связь между готовкой еды и раком
Некоторые плиты выделяют опасное вещество, которое провоцирует онкологические заболевания
02 июля 2023, 19:33, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые выяснили, как готовка еды у плиты связана с раком. Об этом сообщает Environmental Science & Technology.
Специалисты проанализировали работу плит на температуре 180 градусов Цельсия и выяснили, что особую опасность для человека представляют газовые плиты.
При работе они выделяют в 10, а иногда в 25 раз больше бензола, чем электрические аналоги.
Это вещество образовывается в различных высокотемпературных средах и провоцирует развитие рака крови.
22:32:33 02-07-2023
А российский академик на это заявил, что это не так! Мол, бензола выделяется не так много и он не может влиять на онкозаболевания каким-то ударным способом
10:01:02 03-07-2023
А эта новость будет завтра, как опровержение первой.
11:13:30 03-07-2023
Некоторые, это какие?