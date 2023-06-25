Врач рассказал, как алкоголь и газировка влияют на мозг
По его словам, некоторые напитки особенно вредны для здоровья
25 июня 2023, 19:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач Марк Гадзиян рассказал о том, как некоторые напитки вредят здоровью. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам эксперта, калории, которые содержатся в алкоголе, мгновенно попадают в кровь, что приводит к проблемам с лишним весом. К ожирению также может привести и злоупотребление пивом.
Гадзиян добавил, что навредить мозгу может газировка, которая содержит в себе бромированное растительное масло.
Заменить вредные жидкости врач посоветовал напитками собственного приготовления или чаями.
19:33:12 25-06-2023
А пить воду не пробовал)))
20:10:02 25-06-2023
Марк Гадзиян, как говаривала незабвенная Фаина Раневская - Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению)))
22:26:08 25-06-2023
газировка, которая содержит в себе бромированное растительное масло Шта?
08:40:48 26-06-2023
Гость (22:26:08 25-06-2023) газировка, которая содержит в себе бромированное растительно... Гуглим: "BVO"
12:25:11 26-06-2023
А вот водка с газировкой - очень благотворно влияет на организм. Я тоже врач. Ещё даже лучше, чем Марк Гадзиян.
13:48:51 26-06-2023
Гость (12:25:11 26-06-2023) А вот водка с газировкой - очень благотворно влияет на орган... Водка в любых количествах- яд и гадость. Знаю, что говорю, но чтобы это понять, надо полностью отказаться от алкоголя, без исключений.
12:05:12 03-07-2023
напитками собственного приготовления ---- К самогоноварению агитирует?