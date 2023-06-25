Врач рассказал, как алкоголь и газировка влияют на мозг

По его словам, некоторые напитки особенно вредны для здоровья

25 июня 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач Марк Гадзиян рассказал о том, как некоторые напитки вредят здоровью. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, калории, которые содержатся в алкоголе, мгновенно попадают в кровь, что приводит к проблемам с лишним весом. К ожирению также может привести и злоупотребление пивом.

Гадзиян добавил, что навредить мозгу может газировка, которая содержит в себе бромированное растительное масло.

Заменить вредные жидкости врач посоветовал напитками собственного приготовления или чаями.