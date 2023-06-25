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Врач рассказал, как алкоголь и газировка влияют на мозг

По его словам, некоторые напитки особенно вредны для здоровья

25 июня 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач Марк Гадзиян рассказал о том, как некоторые напитки вредят здоровью. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, калории, которые содержатся в алкоголе, мгновенно попадают в кровь, что приводит к проблемам с лишним весом. К ожирению также может привести и злоупотребление пивом.

Гадзиян добавил, что навредить мозгу может газировка, которая содержит в себе бромированное растительное масло. 

Заменить вредные жидкости врач посоветовал напитками собственного приготовления или чаями. 

Здоровье

Комментарии 7

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Гость

19:33:12 25-06-2023

А пить воду не пробовал)))

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Гость

20:10:02 25-06-2023

Марк Гадзиян, как говаривала незабвенная Фаина Раневская - Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению)))

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Гость

22:26:08 25-06-2023

газировка, которая содержит в себе бромированное растительное масло Шта?

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Гость

08:40:48 26-06-2023

Гость (22:26:08 25-06-2023) газировка, которая содержит в себе бромированное растительно... Гуглим: "BVO"

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Гость

12:25:11 26-06-2023

А вот водка с газировкой - очень благотворно влияет на организм. Я тоже врач. Ещё даже лучше, чем Марк Гадзиян.

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Гость

13:48:51 26-06-2023

Гость (12:25:11 26-06-2023) А вот водка с газировкой - очень благотворно влияет на орган... Водка в любых количествах- яд и гадость. Знаю, что говорю, но чтобы это понять, надо полностью отказаться от алкоголя, без исключений.

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Гость

12:05:12 03-07-2023

напитками собственного приготовления ---- К самогоноварению агитирует?

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