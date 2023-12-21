Ученые нашли связь между нехваткой витамина B12 и ранней смертью
Людям "за 50" посоветовали есть больше продуктов животного происхождения
21 декабря 2023, 09:00, ИА Амител
Специалисты выяснили, что нехватка витамина B12 может стать причиной ранней смерти. Об этом рассказали ученые из Школы медицины Тринити-колледжа в Дублине.
Отмечается, что данный витамин является важным для работы нервной и кровеносной систем. Недостаток его в организме грозит развитием мегалобластной анемии и нескольких неврологических заболеваний.
Специалисты изучили связь между уровнем цианокобаламина и витамина B9 в плазме крови с риском развития депрессии после 50 лет.
Ученые установили, что нехватка витамина B12 может спровоцировать развитие депрессии. При этом связи между заболеванием и витамином B9 эксперты не нашли.
Людям старше 50 лет посоветовали есть больше продуктов животного происхождения, чтобы не допускать нехватки витамина.
11:04:33 21-12-2023
Вообчето, если человеку постоянно чего то не хватает, то это приводит к ранней смерти... Собственно как и переизбыток... Гомеостаз! понимаешь...