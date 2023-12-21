Ученые нашли связь между нехваткой витамина B12 и ранней смертью

Людям "за 50" посоветовали есть больше продуктов животного происхождения

21 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты выяснили, что нехватка витамина B12 может стать причиной ранней смерти. Об этом рассказали ученые из Школы медицины Тринити-колледжа в Дублине.

Отмечается, что данный витамин является важным для работы нервной и кровеносной систем. Недостаток его в организме грозит развитием мегалобластной анемии и нескольких неврологических заболеваний.

Специалисты изучили связь между уровнем цианокобаламина и витамина B9 в плазме крови с риском развития депрессии после 50 лет.

Ученые установили, что нехватка витамина B12 может спровоцировать развитие депрессии. При этом связи между заболеванием и витамином B9 эксперты не нашли.

Людям старше 50 лет посоветовали есть больше продуктов животного происхождения, чтобы не допускать нехватки витамина.