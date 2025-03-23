Ученые нашли связь между приближением Судного дня и ростом смертности
В 2025 году стрелка часов ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо
23 марта 2025, 06:30, ИА Амител
Ученые из США обнаружили корреляцию между положением стрелок часов Судного дня и динамикой смертности, пишет Bulletin of the Atomic Scientists.
Исследователи выяснили, что чем ближе стрелки часов к полуночи (символизируют глобальную катастрофу), тем выше показатели смертности от болезни Альцгеймера, самоубийств, несчастных случаев, алкогольной и наркотической зависимостей. При этом смертность от злокачественных новообразований, ВИЧ и диабета снизилась.
Авторы считают, что такие результаты говорят о сложных механизмах воздействия социальных и политических факторов на здоровье общества.
Часы Судного дня – проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists), начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Часы представляют собой символический циферблат, который показывает, насколько близко человечество к глобальной катастрофе. Сначала стрелки отражали угрозу ядерной войны, но позже стали учитывать изменения климата, пандемии, киберугрозы, политическую нестабильность и прочие риски.
Стрелки движутся к полуночи или отдаляются от нее. Например, в 1991 году они были дальше всего от катастрофы (17 минут), а в 2025 году – ближе всего (89 секунд). Решение о движении стрелок принимают совет директоров журнала и приглашенные эксперты, включая нобелевских лауреатов.
08:14:25 23-03-2025
Всех предводителей воин на земле, бросить Геенну Огненную. От них все беды на земле.
11:00:56 23-03-2025
Гость (08:14:25 23-03-2025) Всех предводителей воин на земле, бросить Геенну Огненную. О... Следом придут точно такие же, из народа, то есть от нас с вами, мы сами их взращиваем. Любая власть - это зеркало, в которое смотрит народ и отражение ему не нравиться, тому подтверждение ваш комментарий. Мы сами ой как любим поугнетать кого ни будь пониже рангом, обслуживающий персонал, например или кого то слабее физически (дети, животные, старики), разве не так? Так предводители то же самое делают, потому что росли вместе с нами и другой модели поведения не знают, просто у них масштабы больше) Тут еще разбирать и разбираться, кто чего заслуживает...
18:03:37 23-03-2025
Достаточно элементарно включить мозги, чтобы уразуметь: если инициаторов войн заблаговременно отправлять на мыловарню, то угроза Армагеддона рассосётся сама собой!