Ученые нашли связь между приближением Судного дня и ростом смертности

В 2025 году стрелка часов ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо

23 марта 2025, 06:30, ИА Амител

Изображение создано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ученые из США обнаружили корреляцию между положением стрелок часов Судного дня и динамикой смертности, пишет Bulletin of the Atomic Scientists.

Исследователи выяснили, что чем ближе стрелки часов к полуночи (символизируют глобальную катастрофу), тем выше показатели смертности от болезни Альцгеймера, самоубийств, несчастных случаев, алкогольной и наркотической зависимостей. При этом смертность от злокачественных новообразований, ВИЧ и диабета снизилась.

Авторы считают, что такие результаты говорят о сложных механизмах воздействия социальных и политических факторов на здоровье общества.

Часы Судного дня – проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists), начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Часы представляют собой символический циферблат, который показывает, насколько близко человечество к глобальной катастрофе. Сначала стрелки отражали угрозу ядерной войны, но позже стали учитывать изменения климата, пандемии, киберугрозы, политическую нестабильность и прочие риски.

Стрелки движутся к полуночи или отдаляются от нее. Например, в 1991 году они были дальше всего от катастрофы (17 минут), а в 2025 году – ближе всего (89 секунд). Решение о движении стрелок принимают совет директоров журнала и приглашенные эксперты, включая нобелевских лауреатов.