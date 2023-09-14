Ученые нашли в водах возле Аляски загадочный золотой шар с дыркой
Объяснить его происхождение специалисты пока не могут
14 сентября 2023, 21:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Морские исследователи, участвующие в экспедиции на судне Okeanos Explorer, сделали странное открытие в водах у берегов Аляски. Об этом сообщает Sci News.
Неопознанный объект нашли при помощи глубоководного аппарата на глубине 3300 метров. Он представляет собой золотой шар диаметром примерно 10 сантиметров с отверстием возле основания, обнажающим его внутреннюю часть. Внутри объект такой же золотой, как и снаружи.
Ученые исследуют находку и отмечают, что уже две недели не могут установить природу появления шара. Это, по словам исследователей, даже можно назвать унизительным.
08:57:49 15-09-2023
Ну не золотой, а имеет золотой цвет. Объект биологического происхождения.
08:59:56 15-09-2023
Пикник на обочине ?