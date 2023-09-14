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Ученые нашли в водах возле Аляски загадочный золотой шар с дыркой

Объяснить его происхождение специалисты пока не могут

14 сентября 2023, 21:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Морские исследователи, участвующие в экспедиции на судне Okeanos Explorer, сделали странное открытие в водах у берегов Аляски. Об этом сообщает Sci News.

Неопознанный объект нашли при помощи глубоководного аппарата на глубине 3300 метров. Он представляет собой золотой шар диаметром примерно 10 сантиметров с отверстием возле основания, обнажающим его внутреннюю часть. Внутри объект такой же золотой, как и снаружи.

Ученые исследуют находку и отмечают, что уже две недели не могут установить природу появления шара. Это, по словам исследователей, даже можно назвать унизительным.

Наука

Комментарии 2

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Гость

08:57:49 15-09-2023

Ну не золотой, а имеет золотой цвет. Объект биологического происхождения.

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Человек

08:59:56 15-09-2023

Пикник на обочине ?

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