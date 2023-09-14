Тела "инопланетян" показали на заседании мексиканского правительства

Уфолог Хайме Мауссан заявил, что останкам больше 1000 лет

14 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На заседании мексиканского правительства представили останки, якобы принадлежащие инопланетянам, пишет LADBible.

Уфолог Хайме Мауссан, который выступал перед представителями власти, заявил, что представленным останкам больше 1000 лет. Он также добавил, что тела обнаружили в шахтах по выращиванию диатомовых водорослей.

Мауссан отметил, что анализ останков показал содержание в них веществ, которые не могли появиться в результате эволюции.

По его словам, около 30% ДНК существ до сих пор остаются неопознанными.