Ученые назвали диету, способную замедлить развитие рака крови

Специалисты отметили важность клетчатки

08 декабря 2024, 20:20, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1024857

Ученые из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в США выяснили, что диета с высоким содержанием растительной клетчатки может замедлить прогрессирование множественной миеломы – редкого и неизлечимого рака крови. Об этом пишет "Газета.ru".

В исследовании участвовали 20 человек с предраковыми заболеваниями крови и повышенным индексом массы тела. У всех участников был зафиксирован риск развития множественной миеломы, которая воздействует на костный мозг и иммунную систему.

"В течение 12 недель участники придерживались растительной диеты с высоким содержанием клетчатки. Она помогает стимулировать рост полезных бактерий в кишечнике и снижать резистентность к инсулину", – рассказали ученые.

У двух добровольцев с прогрессирующим заболеванием наблюдалось значительное улучшение состояния, и ни у одного из участников в течение года после начала исследования не развилась множественная миелома.