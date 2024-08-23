Врач рассказал, как спастись от отравления арбузом или дыней

К ранним симптомам недуга относятся тошнота, рвота, диарея и ряд других

23 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Арбуз / Фото: pxhere.com/ru/photo/716278

Если появились симптомы отравления арбузом или дыней, необходимо пить больше жидкости, не игнорировать рвоту и отказаться от пищи и алкоголя. Об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

При диарее можно принять безрецептурные препараты, но не все из них показаны детям. Если рвота не прекращается несколько часов, нужно обратиться за помощью.

При температуре, ознобе и головных болях следует принять жаропонижающие препараты и отдохнуть. Если симптомы не проходят в течение суток, нужно обратиться к врачу.

С момента употребления арбуза или дыни до проявления симптомов может пройти от часа до нескольких суток. Тяжесть отравления зависит от типа отравления, возраста, веса, количества съеденной порции и наличия заболеваний.

Наиболее распространенные симптомы: тошнота, рвота, диарея, дискомфорт в животе, слабость, озноб, повышенное потоотделение. При нитратном отравлении могут добавиться тяжесть и боль в правом подреберье, учащенное дыхание, повышение пульса.