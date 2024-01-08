Ученые назвали факторы, которые влияют на развитие слабоумия
Снизить риск деменции поможет здоровый образ жизни и активность
08 января 2024, 17:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Британские и нидерландские ученые проверили данные 350 тысяч человек и выявили факторы развития слабоумия. Результаты исследования опубликовали в издании JAMA Neurology.
Исследователи выяснили, что лишь один из множества факторов, влияющих на развитие болезни Альцгеймера, имеет генетическую природу. Также на развитие заболевания влияют социально-экономический статус, степень потребления алкоголя, социальная изоляция и ряд других факторов.
По словам исследователей, для того чтобы защититься от развития деменции и Альцгеймера, нужно вести здоровый и активный образ жизни.
09:26:17 09-01-2024
А ни те ли это ученые, которые ищут гробницу Чингисхана?
09:30:41 09-01-2024
Гость (09:26:17 09-01-2024) А ни те ли это ученые, которые ищут гробницу Чингисхана? ... в Спорлото узнавай.
11:30:49 09-01-2024
-влияют социально-экономический статус, степень потребления алкоголя, социальная изоляция- совсем про наших депутатов.