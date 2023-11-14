Ученые назвали группу крови женщин, которые чаще рожают гениев
В исследовании отмечается, что генетические факторы составляют 70% влияния на умственные способности ребенка
14 ноября 2023, 11:15, ИА Амител
Группа крови матери может влиять на умственные способности будущего ребенка. Как сообщает телеканал "360", к такому выводу пришли медики из Стэнфордского университета.
Согласно результатам исследования, у женщин с первой группой крови чаще рождаются гениальные дети, питающие интерес к творчеству. Зачастую они увлекаются гуманитарными науками, музыкой или изобразительным искусством.
У матерей со второй группой крови рождаются изобретатели и программисты. Третья группа крови дает детям предрасположенность к творчеству и высокочувствительности. Женщины с четвертой группой крови часто рожают будущих спортсменов.
При этом ученые отметили, что генетические факторы составляют лишь 70% влияния на умственные способности ребенка.
12:04:54 14-11-2023
Кто же тогда рожает дебилов?
15:59:44 14-11-2023
Гость (12:04:54 14-11-2023) Кто же тогда рожает дебилов? ... Да та же группа, она будет всегда показывать больший результат, та как она самая распространенная, тут и ученным не надо быть, чтобы это понимать.
15:11:05 14-11-2023
в семье не без урода
22:41:20 14-11-2023
Это не ученые, а идиоты. Человек мужчина в лоханку кладет свое семя. От его качества и зависит физиологическое состояние и развитие . Конечно от качества гнезда вызревания семени также, но в меньшей мере. Поэтому мужчин надо беречь лелеять и обеспечивать их здоровье и достаток как производителей дающим жизнь новому поколению