НОВОСТИНаука и образование

Ученые назвали группу крови женщин, которые чаще рожают гениев

В исследовании отмечается, что генетические факторы составляют 70% влияния на умственные способности ребенка

14 ноября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Группа крови матери может влиять на умственные способности будущего ребенка. Как сообщает телеканал "360", к такому выводу пришли медики из Стэнфордского университета.

Согласно результатам исследования, у женщин с первой группой крови чаще рождаются гениальные дети, питающие интерес к творчеству. Зачастую они увлекаются гуманитарными науками, музыкой или изобразительным искусством.

У матерей со второй группой крови рождаются изобретатели и программисты. Третья группа крови дает детям предрасположенность к творчеству и высокочувствительности. Женщины с четвертой группой крови часто рожают будущих спортсменов.

При этом ученые отметили, что генетические факторы составляют лишь 70% влияния на умственные способности ребенка.

дети Наука

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:04:54 14-11-2023

Кто же тогда рожает дебилов?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:44 14-11-2023

Гость (12:04:54 14-11-2023) Кто же тогда рожает дебилов? ... Да та же группа, она будет всегда показывать больший результат, та как она самая распространенная, тут и ученным не надо быть, чтобы это понимать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

15:11:05 14-11-2023

в семье не без урода

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:20 14-11-2023

Это не ученые, а идиоты. Человек мужчина в лоханку кладет свое семя. От его качества и зависит физиологическое состояние и развитие . Конечно от качества гнезда вызревания семени также, но в меньшей мере. Поэтому мужчин надо беречь лелеять и обеспечивать их здоровье и достаток как производителей дающим жизнь новому поколению

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров