Ученые назвали группу крови женщин, которые чаще рожают гениев

В исследовании отмечается, что генетические факторы составляют 70% влияния на умственные способности ребенка

14 ноября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Группа крови матери может влиять на умственные способности будущего ребенка. Как сообщает телеканал "360", к такому выводу пришли медики из Стэнфордского университета.

Согласно результатам исследования, у женщин с первой группой крови чаще рождаются гениальные дети, питающие интерес к творчеству. Зачастую они увлекаются гуманитарными науками, музыкой или изобразительным искусством.

У матерей со второй группой крови рождаются изобретатели и программисты. Третья группа крови дает детям предрасположенность к творчеству и высокочувствительности. Женщины с четвертой группой крови часто рожают будущих спортсменов.

При этом ученые отметили, что генетические факторы составляют лишь 70% влияния на умственные способности ребенка.