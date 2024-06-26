В Башкирии мужчина съел испорченную шаурму и впал в кому

Потерпевший отсудил у продавца 800 тысяч рублей

26 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Свежая шаурма / Фото: unsplash.com

Житель Салавата отравился шаурмой и чуть не умер, пишет "КП-Уфа".

В апреле 2023 года мужчина съел фастфуд из местного кафе и почувствовал себя крайне плохо. Родители вызвали скорую, и в состоянии комы горожанина доставили в реанимацию с отказавшими почками, печенью и легкими.

Когда потерпевший пришел в себя, он проходил длительное лечение.

Оказалось, что причиной болезни стал острый тубулоинтерстициальный нефрит, возникший на фоне сальмонеллеза. Горожанин подал иск на владельца кафе, где он покупал шаурму, и суд частично удовлетворил его требования.

За моральный вред мужчина получил компенсацию в размере 800 тысяч рублей.