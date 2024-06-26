В Башкирии мужчина съел испорченную шаурму и впал в кому
Потерпевший отсудил у продавца 800 тысяч рублей
26 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Свежая шаурма / Фото: unsplash.com
Житель Салавата отравился шаурмой и чуть не умер, пишет "КП-Уфа".
В апреле 2023 года мужчина съел фастфуд из местного кафе и почувствовал себя крайне плохо. Родители вызвали скорую, и в состоянии комы горожанина доставили в реанимацию с отказавшими почками, печенью и легкими.
Когда потерпевший пришел в себя, он проходил длительное лечение.
Оказалось, что причиной болезни стал острый тубулоинтерстициальный нефрит, возникший на фоне сальмонеллеза. Горожанин подал иск на владельца кафе, где он покупал шаурму, и суд частично удовлетворил его требования.
За моральный вред мужчина получил компенсацию в размере 800 тысяч рублей.
09:40:13 26-06-2024
вы все врети, это байки. из склепа.
10:22:27 26-06-2024
Не покупайте вы эту дрянь, в этих шаурмячных антисанитария полная , а попросту свинарник.
14:25:38 26-06-2024
Шаурмечная кома! Так её в последствии назовут...
А если по сабжу, то закон капитализма простой - купи дешевле, продай дороже! Есть даже специальные базы, где продают испорченные/подпорченные продукты задёшево, специально для подобных заведений... И овощи, и курятина...
Кто-то наверное закупает сырье не там!? А кто-то, ради бо́льшей прибыли, именно там...
Рыночные отношения! Невидимая рука рынка всё решит!... Как говорил Чубайс - кто-то (несколько миллионов) не впишется в рынок!... Что поделать...?!
Вот дяденька не вписался... Лежит сейчас думает... как так получилось...!?