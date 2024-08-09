Ученые назвали напитки, которые помогут избавиться от жира на животе
Ими можно заменить утренний кофе
09 августа 2024, 14:40, ИА Амител
Исследователи назвали три напитка, которые помогут избавиться от лишнего жира на животе. Об этом сообщает Pronews.gr.
Один из вариантов — это вода с тмином. Для приготовления напитка нужно прокипятить семена тмина в воде. Такой простой напиток содержит антиоксиданты, которые благотворно влияют на иммунную систему и ускоряют обмен веществ, помогая быстрее похудеть.
Ещё один полезный напиток — зелёный чай. Исследования, проведённые Национальными институтами здравоохранения, показали, что употребление четырёх чашек зелёного чая каждый день помогает снизить массу тела и убрать жир на животе. Кроме того, зелёный чай усиливает обмен веществ.
Также специалисты рекомендуют пить тёплую воду с добавлением лимонного сока и мёда. Этот напиток богат витамином С и антиоксидантами, способствует правильному пищеварению и регулярному стулу, а также помогает в процессе похудения.
14:50:24 09-08-2024
это ж сколько чая надо выпить, чтобы обожравшись мяса быть стройненнкой худышкой?
земляки, одумайтесь - зачем вы едите столь много мяса?
статистики о вашем же здоровье безпокоятся.
15:18:09 09-08-2024
Мусик (14:50:24 09-08-2024) это ж сколько чая надо выпить, чтобы обожравшись мяса быть с...
Земляки скорее едят не мясо тоннами, а макарошки, картофан, хлеб, булочки и всякие сладости без меры.
14:59:09 09-08-2024
Убрать легко жир с живота можно втирая в него "Фэйри".
15:12:14 09-08-2024
Гость (14:59:09 09-08-2024) Убрать легко жир с живота можно втирая в него "Фэйри".... Хороший ответ!!! "Алыверды" смешному названию статьи))))
21:23:01 09-08-2024
Гость (15:12:14 09-08-2024) Хороший ответ!!! "Алыверды" смешному названию статьи))))... казачок он засланный. пусть сам.
00:06:50 10-08-2024
Гость (15:12:14 09-08-2024) Хороший ответ!!! "Алыверды" смешному названию статьи))))... этому баяну лет 10
15:10:20 09-08-2024
Нельзя похудеть ЛОКАЛЬНО, местами! - фигню не пишите.рука/лицо.
18:09:24 09-08-2024
Ими можно заменить утренний кофе. Один из вариантов — это вода с тмином.------ утренний кофе - это еще и настроение на все утро, а какое может быть настроение после воды с тмином каждое утро😢
20:03:54 09-08-2024
Люблю макароны (Василий Алибабаевич меня бы понял), можно сказать - увлекаюсь, но масса тела максимум 65кг. Сосед всё лето жарит шашлыки, но весит на 20кг больше, хотя ростом ниже. Вопрос: кто из нас пьёт по утрам чай с тмином? (ответ: дураков нет, пьём кофе)
21:19:56 09-08-2024
Гость (20:03:54 09-08-2024) Люблю макароны (Василий Алибабаевич меня бы понял), можно ск... рагу отдай врагу.
шашлык отдай мню.