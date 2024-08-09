Ученые назвали напитки, которые помогут избавиться от жира на животе

Ими можно заменить утренний кофе

09 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Чай / Фото: pxhere.com/ru/photo/712805

Исследователи назвали три напитка, которые помогут избавиться от лишнего жира на животе. Об этом сообщает Pronews.gr.

Один из вариантов — это вода с тмином. Для приготовления напитка нужно прокипятить семена тмина в воде. Такой простой напиток содержит антиоксиданты, которые благотворно влияют на иммунную систему и ускоряют обмен веществ, помогая быстрее похудеть.

Ещё один полезный напиток — зелёный чай. Исследования, проведённые Национальными институтами здравоохранения, показали, что употребление четырёх чашек зелёного чая каждый день помогает снизить массу тела и убрать жир на животе. Кроме того, зелёный чай усиливает обмен веществ.

Также специалисты рекомендуют пить тёплую воду с добавлением лимонного сока и мёда. Этот напиток богат витамином С и антиоксидантами, способствует правильному пищеварению и регулярному стулу, а также помогает в процессе похудения.