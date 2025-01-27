Ученые назвали неожиданную причину возникновения диабета
Вместе с этой болезнью возникает порочный круг
27 января 2025, 11:25, ИА Амител
Причиной развития диабета у человека может стать депрессия. Как сообщает NewsNN, об этом заявили ученые в журнале Translational Psychiatry.
Отмечается, что депрессия может спровоцировать человека неправильно питаться, а также снизить физическую активность. При этом сам диабет создает постоянную эмоциональную нагрузку – это лишь усиливает риск депрессивных состояний и создает порочный круг.
Главными причинами развития обоих заболеваний являются нездоровый образ жизни, генетическая предрасположенность и психосоциальные стрессы. Распространенность и депрессии, и диабета в обществе растет – основное влияние на это оказывают социально-экономические условия современного мира.
Врачи рекомендуют комплексный подход с участием эндокринологов, психиатров и терапевтов. Лечение должно включать как медикаментозную терапию, так и психологическую поддержку.
11:28:20 27-01-2025
завидую тем у кого есть время на депрессчию...
11:33:03 27-01-2025
Очень даже предсказуемо-закономерно (!), и не ЭВРИКА!
11:43:57 27-01-2025
Главная причина -это отношение к человеку.Какое отношение бытует в обществе такое и наше состояние здоровья.Всё это включает в себя -что мы пьём,каким воздухом дышим,какую еду едим,какие доходы имеем,какие социально-экономические условия нашей жизни.
13:08:12 27-01-2025
Из всех потребностей мы получаем все, кроме одной. Собственной значимости. Вот и горюем с сахаром в обнимку.
13:39:07 27-01-2025
" основное влияние на это оказывают социально-экономические условия современного мира.." - видимо да, перешли к капитализму.
15:56:25 27-01-2025
Когда в семье горе редко кто этот период переживает без депрессии.
16:17:39 27-01-2025
гость (15:56:25 27-01-2025) Когда в семье горе редко кто этот период переживает без депр... когда борешься или работаешь - время летит незаметно, депрессировать некогда
а вот когда страдают - то да, или бухают, или в депрессию. нафиг надо.