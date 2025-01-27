Ученые назвали неожиданную причину возникновения диабета

Вместе с этой болезнью возникает порочный круг

27 января 2025, 11:25, ИА Амител

Сахар / Фото: unsplash.com / Elena Leya

Причиной развития диабета у человека может стать депрессия. Как сообщает NewsNN, об этом заявили ученые в журнале Translational Psychiatry.

Отмечается, что депрессия может спровоцировать человека неправильно питаться, а также снизить физическую активность. При этом сам диабет создает постоянную эмоциональную нагрузку – это лишь усиливает риск депрессивных состояний и создает порочный круг.

Главными причинами развития обоих заболеваний являются нездоровый образ жизни, генетическая предрасположенность и психосоциальные стрессы. Распространенность и депрессии, и диабета в обществе растет – основное влияние на это оказывают социально-экономические условия современного мира.

Врачи рекомендуют комплексный подход с участием эндокринологов, психиатров и терапевтов. Лечение должно включать как медикаментозную терапию, так и психологическую поддержку.