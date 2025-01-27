НОВОСТИЗдоровье

Ученые назвали неожиданную причину возникновения диабета

Вместе с этой болезнью возникает порочный круг

27 января 2025, 11:25, ИА Амител

Сахар / Фото: unsplash.com / Elena Leya
Сахар / Фото: unsplash.com / Elena Leya

Причиной развития диабета у человека может стать депрессия. Как сообщает NewsNN, об этом заявили ученые в журнале Translational Psychiatry.

Отмечается, что депрессия может спровоцировать человека неправильно питаться, а также снизить физическую активность. При этом сам диабет создает постоянную эмоциональную нагрузку – это лишь усиливает риск депрессивных состояний и создает порочный круг.

Главными причинами развития обоих заболеваний являются нездоровый образ жизни, генетическая предрасположенность и психосоциальные стрессы. Распространенность и депрессии, и диабета в обществе растет – основное влияние на это оказывают социально-экономические условия современного мира.

Врачи рекомендуют комплексный подход с участием эндокринологов, психиатров и терапевтов. Лечение должно включать как медикаментозную терапию, так и психологическую поддержку.

Здоровье

Комментарии 7

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Musik

11:28:20 27-01-2025

завидую тем у кого есть время на депрессчию...

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Гость

11:33:03 27-01-2025

Очень даже предсказуемо-закономерно (!), и не ЭВРИКА!

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Афиноген

11:43:57 27-01-2025

Главная причина -это отношение к человеку.Какое отношение бытует в обществе такое и наше состояние здоровья.Всё это включает в себя -что мы пьём,каким воздухом дышим,какую еду едим,какие доходы имеем,какие социально-экономические условия нашей жизни.

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Гость

13:08:12 27-01-2025

Из всех потребностей мы получаем все, кроме одной. Собственной значимости. Вот и горюем с сахаром в обнимку.

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dok_CФ

13:39:07 27-01-2025

" основное влияние на это оказывают социально-экономические условия современного мира.." - видимо да, перешли к капитализму.

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гость

15:56:25 27-01-2025

Когда в семье горе редко кто этот период переживает без депрессии.

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Musik

16:17:39 27-01-2025

гость (15:56:25 27-01-2025) Когда в семье горе редко кто этот период переживает без депр... когда борешься или работаешь - время летит незаметно, депрессировать некогда
а вот когда страдают - то да, или бухают, или в депрессию. нафиг надо.

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