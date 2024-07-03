Ученые назвали опасность алкогольно-энергетических коктейлей

Сильное негативное воздействие они оказывают, если пить в молодом возрасте

03 июля 2024, 16:31, ИА Амител

Коктейли / Фото: pxhere.com/ru/photo/990214

Итальянские ученые из Университета Кальяри на острове Сардиния провели исследование о том, как спиртные напитки в сочетании с энергетиками влияют на мозг. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Neuropharmacology.

Ученых заинтересовала популярность алкогольных и безалкогольных стимулирующих напитков среди молодежи. Они предположили, что такие напитки могут маскировать эффекты алкоголя, заставляя человека пить больше. А это, в свою очередь, может привести к серьезному опьянению и долгосрочным негативным последствиям.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые провели эксперимент на крысах. Они разделили животных на четыре группы и давали им различные комбинации спиртного и энергетиков. Также была контрольная группа, которая пила только воду.

Тесты показали, что крысы, получавшие только энергетические напитки, были активнее остальных, но хуже справились с испытанием на узнавание объектов.

Дальнейшие анализы обнаружили, что у животных, которым давали алкоголь вместе с энергетиком, была повышенная синаптическая пластичность в возрасте 40 дней, но пониженная – в возрасте 60 и 90 дней. Синаптическая пластичность считается основным механизмом памяти и обучения.

Это указывает на то, что коктейль из спиртного и энергетика временно усиливал некоторые аспекты нейронной функции, но оказывал негативное воздействие в долгосрочной перспективе.

По словам исследователей, алкоголь и энергетические напитки могут оказывать схожее угнетающее действие на когнитивные функции человека, если употреблять их в больших количествах в молодом возрасте.