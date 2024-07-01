Ученые рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару

Специалисты советуют пить больше воды

01 июля 2024, 16:20, ИА Амител

Стакан воды / Фото: pxhere.com/ru/photo/733216

В жаркие дни человек теряет много жидкости через кожу, поэтому в летние месяцы врачи рекомендуют пить больше воды. Однако есть напитки, от которых лучше отказаться, считают эксперты Гамбургского потребительского центра.

Чтобы восполнить потерю жидкости, нужно пить обычную или минеральную воду, а также охлажденные травяные и фруктовые чаи. Это поможет сохранить водный баланс в организме. Кроме того, рекомендуется есть больше фруктов и овощей, содержащих много воды: дыни, апельсины, огурцы и другие.

От сладких газированных напитков и соков стоит отказаться, так как они содержат много фруктозы. В результате в организме образуется фруктозо-1-фосфат, который может стимулировать выработку мочевой кислоты и вызывать воспаление. Это, в свою очередь, повышает риск образования камней в почках и развития хронической почечной недостаточности.