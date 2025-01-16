Ученые рассказали, почему пожилым людям полезно пить зеленый чай
Зеленый чай снижает повреждения белого вещества мозга
16 января 2025, 09:00, ИА Амител
Японские исследователи из Университета Каназавы выяснили, что регулярное употребление зеленого чая снижает повреждения белого вещества мозга у пожилых людей. Об этом сообщает "Газета.ru".
В ходе исследования с участием более восьми тысяч человек старше 65 лет ученые обнаружили, что три чашки зеленого чая в день помогают сохранить целостность белого вещества мозга.
"Добровольцы, выпивавшие около 1,5 литра чая ежедневно, демонстрировали улучшение состояния белого вещества на 6% по сравнению с теми, кто ограничивался одной чашкой", – рассказали ученые.
Эффект связан с антиоксидантами и противовоспалительными веществами, такими как катехины, содержащимися в чае. Эти соединения помогают защищать мозг от повреждений.
Ученые отметили, что кофе не оказывает аналогичного воздействия, что подчеркивает уникальные свойства зеленого чая.
10:29:10 16-01-2025
А почему только зелёный? Так ли ферментирование влияет на содержание антиоксидантов? Или просто у япов другого, кроме зелёного, размолотого в пыль, чая нет?