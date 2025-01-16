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Ученые рассказали, почему пожилым людям полезно пить зеленый чай

Зеленый чай снижает повреждения белого вещества мозга

16 января 2025, 09:00, ИА Амител

Чай / Фото: pxhere.com/ru/photo/423386
Чай / Фото: pxhere.com/ru/photo/423386

Японские исследователи из Университета Каназавы выяснили, что регулярное употребление зеленого чая снижает повреждения белого вещества мозга у пожилых людей. Об этом сообщает "Газета.ru".

В ходе исследования с участием более восьми тысяч человек старше 65 лет ученые обнаружили, что три чашки зеленого чая в день помогают сохранить целостность белого вещества мозга. 

"Добровольцы, выпивавшие около 1,5 литра чая ежедневно, демонстрировали улучшение состояния белого вещества на 6% по сравнению с теми, кто ограничивался одной чашкой", – рассказали ученые.

Эффект связан с антиоксидантами и противовоспалительными веществами, такими как катехины, содержащимися в чае. Эти соединения помогают защищать мозг от повреждений.

Ученые отметили, что кофе не оказывает аналогичного воздействия, что подчеркивает уникальные свойства зеленого чая.

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Комментарии 1

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Гость

10:29:10 16-01-2025

А почему только зелёный? Так ли ферментирование влияет на содержание антиоксидантов? Или просто у япов другого, кроме зелёного, размолотого в пыль, чая нет?

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