Медведев назвал способ взбодриться с утра
Политик предпочитает для этого пить зеленый чай
12 декабря 2024, 16:10, ИА Амител
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, какой ритуал помогает ему взбодриться с утра после долгих перелетов. Об этом он рассказал во время визита в Пекин, сообщает ТАСС.
Как отметил политик, в этом ему помогает зеленый чай.
"Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы", – рассказал он.
Ранее Медведев перечислил врагов России. При этом друзей у Москвы больше, заметил экс-президент.
16:16:53 12-12-2024
Поверю, "Зеленый чай" с градусами.
16:19:55 12-12-2024
Это у него теперь "перелёты" называется?
У меня дядька летчик оказывается!
16:31:26 12-12-2024
Гость (16:19:55 12-12-2024) Это у него теперь "перелёты" называется?У меня дядька ле... Архип Архипыч космонавт, всю жизнь провел впотьмах
16:43:40 12-12-2024
Денег нет... Но вы держитесь... Перевод стрелок часов... Он не знал как управлять страной...
17:02:49 12-12-2024
Бдыщ (16:43:40 12-12-2024) Денег нет... Но вы держитесь... Перевод стрелок часов... Он ... - "Он не знал как управлять страной..." Управлял страной ВВП, а он выполнял роль грелки президентского трона.
18:20:17 12-12-2024
Подтвержу, после повторяющихся каждый вечер перелетов именно зеленый чай помогает лучше чем черный))