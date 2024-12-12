Политик предпочитает для этого пить зеленый чай

12 декабря 2024, 16:10, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, какой ритуал помогает ему взбодриться с утра после долгих перелетов. Об этом он рассказал во время визита в Пекин, сообщает ТАСС.

Как отметил политик, в этом ему помогает зеленый чай.

"Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы", – рассказал он.

Ранее Медведев перечислил врагов России. При этом друзей у Москвы больше, заметил экс-президент.