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Медведев назвал способ взбодриться с утра

Политик предпочитает для этого пить зеленый чай

12 декабря 2024, 16:10, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, какой ритуал помогает ему взбодриться с утра после долгих перелетов. Об этом он рассказал во время визита в Пекин, сообщает ТАСС.

Как отметил политик, в этом ему помогает зеленый чай.

"Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы", – рассказал он.

Ранее Медведев перечислил врагов России. При этом друзей у Москвы больше, заметил экс-президент.

Дмитрий Медведев советы эксперта

Комментарии 6

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Гость

16:16:53 12-12-2024

Поверю, "Зеленый чай" с градусами.

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Гость

16:19:55 12-12-2024

Это у него теперь "перелёты" называется?
У меня дядька летчик оказывается!

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Гость

16:31:26 12-12-2024

Гость (16:19:55 12-12-2024) Это у него теперь "перелёты" называется?У меня дядька ле... Архип Архипыч космонавт, всю жизнь провел впотьмах

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Бдыщ

16:43:40 12-12-2024

Денег нет... Но вы держитесь... Перевод стрелок часов... Он не знал как управлять страной...

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Гость

17:02:49 12-12-2024

Бдыщ (16:43:40 12-12-2024) Денег нет... Но вы держитесь... Перевод стрелок часов... Он ... - "Он не знал как управлять страной..." Управлял страной ВВП, а он выполнял роль грелки президентского трона.

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Нарколог

18:20:17 12-12-2024

Подтвержу, после повторяющихся каждый вечер перелетов именно зеленый чай помогает лучше чем черный))

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