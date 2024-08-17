Ученые назвали причину смерти "кричащей мумии"

Именно открытая челюсть позволила раскрыть тайну

17 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Археология / Фото: pxhere.com/ru/photo/750359

Загадочная мумия, обнаруженная в 1935 году в Луксоре, долгое время не давала покоя египтологам, сообщает "РИА Новости". Причиной тому было не только ужасное выражение лица усопшей, но и основная загадка — установление обстоятельств её смерти.

Сначала специалисты предположили, что причина в некачественном бальзамировании. Но эта версия не подтвердилась. После почти вековых исследований группа египетских ученых под руководством профессора Сахар Салим из Каирского университета выяснила, что технология бальзамирования была выполнена идеально. А челюсть усопшей раскрыла тайну.

Оказалось, что при жизни женщине выдернули почти все зубы, а перед смертью она сломала или потеряла их. Это вызвало шок или сердечный приступ, который и стал причиной смерти.