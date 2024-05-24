Ученые назвали признаки, указывающие на скорую смерть
Если обращать на них внимание, можно своевременно оказывать людям помощь
24 мая 2024, 17:35, ИА Амител
Специалисты Национального института старения, входящего в структуру Национального института здоровья США, рассказали о признаках, указывающих на скорую смерть человека. Об этом сообщает The Daily Express.
По словам ученых, одышка и невнимательность входят в список этих симптомов.
По мнению исследователей, наиболее распространенными психическими симптомами, которые могут указывать на скорый уход из жизни, являются депрессия и повышенная тревожность. Также признаки скорой кончины могут включать повышенную усталость и сонливость. В таких случаях люди обычно становятся менее активными, проводят больше времени в состоянии покоя и спят значительно дольше обычного.
Кроме того, значительное ухудшение внимания и концентрации также было отнесено к тревожным симптомам. Результаты исследования позволят своевременно оказывать помощь и поддержку людям, находящимся на завершающем этапе своего жизненного пути.
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Тэкс,батенька,кажется вы находитесь на завершающем этапе своего жизненного пути.
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А если у меня по жизни депрессия, тревожность и усталость, только вот времени на долгий сон не хватает, что это значит? Может я зомби?