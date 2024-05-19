Врач назвал самую вредную для здоровья ягоду

В 100 г винограда содержится 16 г сахара

19 мая 2024, 17:59, ИА Амител

Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/538687

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала о том, какая ягода является самой вредной для здоровья. Ее слова передает "Газета.ру".

По словам специалиста, в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара. Это значит, что ягода влияет на набор веса, а также противопоказана людям с диабетом и циррозом печени.

Также виноград при чрезмерном употреблении может вызвать аллергию или расстройство желудка.

Врач порекомендовала не злоупотреблять виноградом.