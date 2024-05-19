Врач назвал самую вредную для здоровья ягоду
В 100 г винограда содержится 16 г сахара
19 мая 2024, 17:59, ИА Амител
Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/538687
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала о том, какая ягода является самой вредной для здоровья. Ее слова передает "Газета.ру".
По словам специалиста, в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара. Это значит, что ягода влияет на набор веса, а также противопоказана людям с диабетом и циррозом печени.
Также виноград при чрезмерном употреблении может вызвать аллергию или расстройство желудка.
Врач порекомендовала не злоупотреблять виноградом.
18:12:25 19-05-2024
Лучше не злоупотреблять алкоголем!
18:53:17 19-05-2024
Во фруктах не рафинад, а натуральная фруктоза. Здоровым людям фрукты только в пользу, и аллергии у них быть не может. Ешьте натуральное!
11:54:13 20-05-2024
Когда-то в старые времена, когда вода была мокрой, а под теплым солнцем хватало мест многим, к нам из России приезжали на юга мамины друзья. Так вот, одного дорвавшегося до дармового винограда- он растет в каждом частном доме- увезли в больницу с отравлением, и опухшей мордой. А вы говорите ешьте, сколько влезет.
12:49:22 20-05-2024
Гость (11:54:13 20-05-2024) Когда-то в старые времена, когда вода была мокрой, а под теп... Осу наверное съел :)