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Врач назвал самую вредную для здоровья ягоду

В 100 г винограда содержится 16 г сахара

19 мая 2024, 17:59, ИА Амител

Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/538687
Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/538687

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала о том, какая ягода является самой вредной для здоровья. Ее слова передает "Газета.ру".

По словам специалиста, в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара. Это значит, что ягода влияет на набор веса, а также противопоказана людям с диабетом и циррозом печени.

Также виноград при чрезмерном употреблении может вызвать аллергию или расстройство желудка.

Врач порекомендовала не злоупотреблять виноградом. 

медицина Продукты

Комментарии 4

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Гость

18:12:25 19-05-2024

Лучше не злоупотреблять алкоголем!

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Гость

18:53:17 19-05-2024

Во фруктах не рафинад, а натуральная фруктоза. Здоровым людям фрукты только в пользу, и аллергии у них быть не может. Ешьте натуральное!

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Гость

11:54:13 20-05-2024

Когда-то в старые времена, когда вода была мокрой, а под теплым солнцем хватало мест многим, к нам из России приезжали на юга мамины друзья. Так вот, одного дорвавшегося до дармового винограда- он растет в каждом частном доме- увезли в больницу с отравлением, и опухшей мордой. А вы говорите ешьте, сколько влезет.

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Гость

12:49:22 20-05-2024

Гость (11:54:13 20-05-2024) Когда-то в старые времена, когда вода была мокрой, а под теп... Осу наверное съел :)

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