Ученые назвали продукты, которые отнимают у людей 10 лет жизни

Специалисты отметили, что качество питания оказывает серьезное влияние на продолжительность жизни

26 ноября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Профессор питания Бергенского университета Ларс Фаднес назвала два продукта, которые отнимают у людей годы жизни. Ее слова передает "Российская газета".

По словам Фаднес, мужчины, которые перестали пить сладкую газировку и есть обработанное мясо, в среднем живут на 10,8 года дольше. Показатели у женщин почти аналогичные.

Также отмечается, что добровольцы отказались от вредных жиров и закусок. Их заменили цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и орехами.

Участники эксперимента старше 40 лет заметили изменения после смены питания. У людей старше 70 лет эффект был менее заметным.