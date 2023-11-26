Ученые назвали продукты, которые отнимают у людей 10 лет жизни
Специалисты отметили, что качество питания оказывает серьезное влияние на продолжительность жизни
26 ноября 2023, 12:31, ИА Амител
Профессор питания Бергенского университета Ларс Фаднес назвала два продукта, которые отнимают у людей годы жизни. Ее слова передает "Российская газета".
По словам Фаднес, мужчины, которые перестали пить сладкую газировку и есть обработанное мясо, в среднем живут на 10,8 года дольше. Показатели у женщин почти аналогичные.
Также отмечается, что добровольцы отказались от вредных жиров и закусок. Их заменили цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и орехами.
Участники эксперимента старше 40 лет заметили изменения после смены питания. У людей старше 70 лет эффект был менее заметным.
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С газировкой понятно....а что со вторым продуктом? Обработанное мясо - мясо, приготовленное путем засолки, варки, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или же увеличения сроков хранения. Теперь, что, мясо не есть??? А ...ну-ну, с учетом предыдущей новости о подорожании говядины создается нарратив "заботы" о здоровье))))