Ученые назвали простой способ снизить давление

Для этого достаточно легких упражнений

19 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Тонометр / Фото: pxhere.com/ru/photo/684469

Британские ученые установили, что для снижения давления нужно выполнять легкие десятиминутные упражнения каждый час сидячего положения. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

В эксперименте участвовали 2513 детей, за которыми наблюдали с 11 до 24 лет. В детстве они проводили шесть часов в сидячем положении, шесть часов – в легкой физической активности и 55 минут – в MVPA. В подростковом и молодом возрасте их активность менялась: девять часов – в сидячем положении, три часа – в легкой физической активности и 50 минут – в умеренных упражнениях.

Артериальное давление испытуемых в детстве составляло 106/56 мм рт. ст., а в молодом возрасте повышалось до 117/67 мм рт. ст. Увеличение времени в сидячем положении с 11 до 24 лет повышало систолическое давление на 4 мм рт. ст.

Испытуемым предложили чередовать легкие десятиминутные упражнения с 50 минутами в сидячем положении. Это снизило систолическое давление на 3 мм рт, ст., диастолическое – на 2 мм рт, ст. Ученые отметили, что снижение систолического давления на 5 мм рт. ст. уменьшает риск сердечного приступа и инсульта на 10%.