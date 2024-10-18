Пик возмущений магнитосферы ожидается этой ночью

18 октября 2024, 14:50, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com

Возмущения магнитосферы ожидаются на Земле в ближайшие двое суток. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, опубликованные на официальном сайте.

В частности, пик возмущений может прийтись на текущую ночь и утро: интенсивность колебаний магнитосферы достигнет 4 баллов. После она будет постепенно угасать, однако новые колебания магнитного поля могут произойти уже на следующий день.

Вероятность магнитной бури сегодня, 18 октября, и завтра, 19 октября, оцениваются в 10%. 20 октября – в 5%. Шанс на сильный магнитный шторм в эти три дня не превышает 1%.