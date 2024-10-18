Ученые не исключают возникновения новой магнитной бури на этих выходных
Пик возмущений магнитосферы ожидается этой ночью
18 октября 2024, 14:50, ИА Амител
Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com
Возмущения магнитосферы ожидаются на Земле в ближайшие двое суток. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, опубликованные на официальном сайте.
В частности, пик возмущений может прийтись на текущую ночь и утро: интенсивность колебаний магнитосферы достигнет 4 баллов. После она будет постепенно угасать, однако новые колебания магнитного поля могут произойти уже на следующий день.
Вероятность магнитной бури сегодня, 18 октября, и завтра, 19 октября, оцениваются в 10%. 20 октября – в 5%. Шанс на сильный магнитный шторм в эти три дня не превышает 1%.
03:54:27 19-10-2024
Целый день все было хорошо, а с 22 часов начало болеть абсолютно все тело, особенно суставы.
Уже выпила Мелоксикам, 2 таблетки Диклофенака и сделала себе укол Фламадекса и все равно боль не утихает...
Буду благодарна, если вместе с прогнозами магнитных бурь будете публиковать и информацию как помочь себе пережить эти боли, что вызываются непогодой... Сил нет терпеть...
09:11:40 19-10-2024
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