Ученые обнаружили неожиданный полезный эффект от алкогольных напитков
Те, кто пьет понемногу, способны зарабатывать гораздо больше своих непьющих коллег — на 10-14%
26 сентября 2023, 17:42, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ученые из Калифорнийского университета выявили полезные свойства алкогольных напитков и людей, которые предпочитают их употреблять. Как сообщает Maxim, те, кто пьет понемногу, способны зарабатывать гораздо больше своих непьющих коллег – на 10-14%.
Мужчины, которые совершают поход в бар хотя бы раз в месяц, могут зарабатывать еще на 7% больше.
По оценке экспертов, это связано с тем, что алкоголь помогает расслабиться и проще заводить разговоры. Это также помогает проще найти подход к собеседнику и в результате влияет на карьерные достижения.
18:40:40 26-09-2023
Я знал, я знал это))) О сколько нам открытий чудных....
20:39:01 26-09-2023
Это они еще эффект от анаши не изучали...
01:14:25 28-09-2023
Гость (20:39:01 26-09-2023) Это они еще эффект от анаши не изучали...... Тупой параноик, вот и весь эффект.
21:29:37 26-09-2023
Это если до важной встречи случайно не встретится по пути твой непосредственный начальник. ) Закон подлости - он такой.
22:46:34 26-09-2023
Что то часто стали публиковать статьи о пользе алкоголя, неужели власть заинтересована в спаивании народа.