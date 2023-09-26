Ученые обнаружили неожиданный полезный эффект от алкогольных напитков

Те, кто пьет понемногу, способны зарабатывать гораздо больше своих непьющих коллег — на 10-14%

26 сентября 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ученые из Калифорнийского университета выявили полезные свойства алкогольных напитков и людей, которые предпочитают их употреблять. Как сообщает Maxim, те, кто пьет понемногу, способны зарабатывать гораздо больше своих непьющих коллег – на 10-14%.

Мужчины, которые совершают поход в бар хотя бы раз в месяц, могут зарабатывать еще на 7% больше.

По оценке экспертов, это связано с тем, что алкоголь помогает расслабиться и проще заводить разговоры. Это также помогает проще найти подход к собеседнику и в результате влияет на карьерные достижения.