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Ученые обнаружили неожиданный полезный эффект от алкогольных напитков

Те, кто пьет понемногу, способны зарабатывать гораздо больше своих непьющих коллег — на 10-14%

26 сентября 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ученые из Калифорнийского университета выявили полезные свойства алкогольных напитков и людей, которые предпочитают их употреблять. Как сообщает Maxim, те, кто пьет понемногу, способны зарабатывать гораздо больше своих непьющих коллег – на 10-14%.

Мужчины, которые совершают поход в бар хотя бы раз в месяц, могут зарабатывать еще на 7% больше.

По оценке экспертов, это связано с тем, что алкоголь помогает расслабиться и проще заводить разговоры. Это также помогает проще найти подход к собеседнику и в результате влияет на карьерные достижения.

Наука алкоголь

Комментарии 5

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ВВП

18:40:40 26-09-2023

Я знал, я знал это))) О сколько нам открытий чудных....

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Гость

20:39:01 26-09-2023

Это они еще эффект от анаши не изучали...

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Гость

01:14:25 28-09-2023

Гость (20:39:01 26-09-2023) Это они еще эффект от анаши не изучали...... Тупой параноик, вот и весь эффект.

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Гость

21:29:37 26-09-2023

Это если до важной встречи случайно не встретится по пути твой непосредственный начальник. ) Закон подлости - он такой.

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Гость

22:46:34 26-09-2023

Что то часто стали публиковать статьи о пользе алкоголя, неужели власть заинтересована в спаивании народа.

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