Ученые обнаружили новую угрозу человечеству, связанную с раком
Скорее всего, на это влияют какие-то изменения в окружающей среде
12 января 2024, 16:07, ИА Амител
Лаборатория онкологической поликлиники "Надежда"/ Фото: amic.ru
Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний онкологическими заболеваниями в мире среди молодежи, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
"Пациенты становятся моложе. Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде, будь то что-то в нашей пище, лекарствах или в чем-то, что мы еще не определили", – отметили исследователи.
Резкое увеличение числа онкологических заболеваний в мире выявили в Северной Америке, Австралии и Западной Европе. В частности, в США за последние 20 лет частота выявления раковых заболеваний выросла на 12,8%.
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": учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире" - Встретив название (оглавление) материала со словом УЧЁНЫЕ, начинаю испытывать чувство недоверия, прежде всего к автору материала, а затем и к сути информации. Не буду отрицать возможную достоверность представленного результата. Но вспомните впечатлившие мир события: "испанский грипп" и прогремевший ковид19. Не такой уж и большой интервал времени между ними, однако условия получения информации для статистики просто не сопоставимы. И сравнивать эти статистики просто не корректно. Что же касается приведенного в заголовке вывода, то можно отметить только пару очевидно-существенных обстоятельств: Возросли возможности оценки (для статистики) и заметно изменился массовый рацион питания (при интенсификации производства); не говоря уж об изменении условий хранения, включая тару, продуктов питания. Достаточно вспомнить появление слова СИНТЕТИКА.