Врач назвал скрытые симптомы рака поджелудочной

Специалист предупредил о том, что это "тихий" вид

21 сентября 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Гастроэнтеролог Асиш Басси рассказал о том, какие симптомы могут указывать на развитие рака поджелудочной железы. Его слова передают "Известия".

Специалист предупредил о том, что этот вид рака является "тихим". Это значит, что на первых этапах заболевание развивается почти бессимптомно.

Скрытыми симптомами могут являться боли в спине, животе, а также диабет и проблемы с пищеварением. Басси порекомендовал при обнаружении этих проявлений сразу пойти к врачу.

Самым тревожным симптомом эксперт назвал желтуху.