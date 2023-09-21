Врач назвал скрытые симптомы рака поджелудочной
Специалист предупредил о том, что это "тихий" вид
21 сентября 2023, 13:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Гастроэнтеролог Асиш Басси рассказал о том, какие симптомы могут указывать на развитие рака поджелудочной железы. Его слова передают "Известия".
Специалист предупредил о том, что этот вид рака является "тихим". Это значит, что на первых этапах заболевание развивается почти бессимптомно.
Скрытыми симптомами могут являться боли в спине, животе, а также диабет и проблемы с пищеварением. Басси порекомендовал при обнаружении этих проявлений сразу пойти к врачу.
Самым тревожным симптомом эксперт назвал желтуху.
17:59:40 21-09-2023
А наши врачи отправят вас куда подальше