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Ученые объяснили, что за небесное тело пролетело в небе над Красноярском

Такие объекты редко можно наблюдать над густонаселёнными районами

31 января 2023, 23:28, ИА Амител

Фото: "ЧП Красноярск"
Фото: "ЧП Красноярск"

Небесное тело, наблюдаемое жителями Красноярска, оказалось болидом с возможными размерами от 1 до 5 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя обсерватории университета Решетнева Сергея Веселкова. 

По словам Веселкова, размер можно вычислить по яркости. 

"А такие камни при пролёте в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли", – сказал Веселков. 

По словам доцента кафедры теоретической физики и волновых явлений Сибирского федерального университета (СФУ) Николая Паклина, болид сгорел в плотных слоях атмосферы. Такие явления можно редко наблюдать над городами, однако над океаном спутники засекают и более крупные объекты. 

В свою очередь, сотрудник красноярского Института физики им. Киренского Сергей Карпов, хоть и согласен, что это был болид, не согласен с утверждением коллег касательно его размеров.

"На мой взгляд, размеры могли быть от нескольких сантиметров до 1 м. Иначе была бы сильная ударная волна со звуком", – сказал Карпов.

 

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