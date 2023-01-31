Ученые объяснили, что за небесное тело пролетело в небе над Красноярском

Такие объекты редко можно наблюдать над густонаселёнными районами

31 января 2023, 23:28, ИА Амител

Фото: "ЧП Красноярск"

Небесное тело, наблюдаемое жителями Красноярска, оказалось болидом с возможными размерами от 1 до 5 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя обсерватории университета Решетнева Сергея Веселкова.

По словам Веселкова, размер можно вычислить по яркости.

"А такие камни при пролёте в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли", – сказал Веселков.

По словам доцента кафедры теоретической физики и волновых явлений Сибирского федерального университета (СФУ) Николая Паклина, болид сгорел в плотных слоях атмосферы. Такие явления можно редко наблюдать над городами, однако над океаном спутники засекают и более крупные объекты.

В свою очередь, сотрудник красноярского Института физики им. Киренского Сергей Карпов, хоть и согласен, что это был болид, не согласен с утверждением коллег касательно его размеров.

"На мой взгляд, размеры могли быть от нескольких сантиметров до 1 м. Иначе была бы сильная ударная волна со звуком", – сказал Карпов.