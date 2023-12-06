Ученые открыли неожиданный способ, как избавиться от лишнего веса

Твердые и хрустящие продукты помогают обмануть мозг

06 декабря 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ученые из университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление хрустящих и твердых продуктов, таких как яблоки, вареный рис и свежий салат, способствует похудению и надолго сохраняет чувство сытости. Соответствующая публикация появилась в American Journal of Clinical Nutrition.

Всего в исследовании приняли участие 50 человек. Организаторы предоставили испытуемым четыре варианта обеда на выбор, из которых два были ультраобработанными, а два других – минимально обработанными. В каждой категории одно блюдо было более твердым и хрустящим, в то время как другое – более легким для пережевывания. "Жесткие" блюда включали вареный рис вместо мягкого картофельного пюре, хрустящий салат вместо капусты, а также рыбное филе вместо куриной грудки.

Выяснилось, что люди, которые выбрали твердые и хрустящие продукты, в ходе приема пищи употребили на 26% меньше калорий. Ученые считают, что текстура этих продуктов способствовала более тщательному пережевыванию пищи, что позволило быстрее ощутить сытость.

Кроме того, интенсивное пережевывание создает ощущение, что съедена была большая порция, чем она была на самом деле. Ученые считают, что это позволяет снизить риск эмоциональных перееданий и похудеть.