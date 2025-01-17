Получить его удалось не в космосе, а с Земли

17 января 2025, 20:26, ИА Амител

Пятно на солнце / Фото: ИКИ И ИСЗФ РАН

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН опубликовала самый точный на сегодняшний день снимок космического пятна, полученный солнечным телескопом Дэниела К. Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope) на Гавайях.

Телескоп Дэниела К. Иноуэ расположен в месте с одним из лучших в мире климатов для наблюдения. Он поднят на высоту около 3 км над уровнем моря на склон вулкана Халеакала. Кроме того, это солнечный телескоп с самым большим в мире зеркалом размером – 4,24 метра.

"На снимке, если интересно, хорошо видна грануляция, которая возникает из-за кипения Солнца. Горячее вещество поднимается в центре ячеек, растекается к краям, остывает и опускается вниз. Из-за этого края ячеек темнее. Волокна по краям пятна – это что-то вроде опилок, которые выстроились вокруг гигантского магнита, так как пятно, по сути, и является таким магнитом. При определенной доле воображения можно заметить, что пятно образует как бы воронку, уходящую краями вглубь. Это будет правильное ощущение, так как "дно" пятна опущено по отношению к его краям, а само пятно представляет собой по форме нечто вроде лунного кратера, но на поверхности Солнца. Но все же дно у пятна есть, и оно не так глубоко, как можно подумать (пара тысяч километров), но просто оно так слабо светит, что при таком контрасте не видно", – рассказали в ИКИ ИСЗФ.

Ученые отмечают, что наземные снимки Солнца часто бывают исключительно красивы и получают их порой даже на любительских инструментах.