Ученые предположили, что гуано миллионов пингвинов влияет на климат
Продукты жизнедеятельности этих морских птиц создают в Антарктиде облака
23 мая 2025, 11:00, ИА Амител
Когда миллионы пингвинов питаются и размножаются в Антарктиде, они оставляют после себя большое количество гуано, в итоге создаются облака, которые оказывают влияние на климат в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
Продукты жизнедеятельности пингвинов, поскольку они питаются в основном рыбой и крилем, содержат большое количество азотных отходов. Выделяемый аммиак соединяется с сернистыми соединениями из океана и в течение нескольких часов приводит к образованию облаков.
Влияние облаков на климат неясно. Как предполагают ученые, это оказывает охлаждающее действие.
"Более крупные виды пингвинов или большие колонии способны создавать еще более мощные облака, которые содержат больше капель, но меньшего размера, и лучше отражают солнечный свет. При этом они почти не дают осадков", – пояснили ученые.
Исследователи пока не знают, как будут меняться объемы гуано в будущем на фоне колебаний численности популяций.
Ранее ученые доказали, что речь пингвинов подчиняется законам лингвистики.
11:05:01 23-05-2025
Надо пингвинам предъявить за неуплату экологического сбора. Квоты им ввести на выбросы в атмосферу.
07:28:34 24-05-2025
Кхм... (11:05:01 23-05-2025) Надо пингвинам предъявить за неуплату экологического сбора. ... Да сра.... Клали они гуано на эту предьяву))
11:07:04 23-05-2025
гуано... называйте вещи своими именами
11:07:47 23-05-2025
Не понятно одно, а кто сказал что это плохо? Так природой и задумано.
11:28:47 23-05-2025
Гость (11:07:47 23-05-2025) Не понятно одно, а кто сказал что это плохо? Так природой и ... да у этих ученых вечно кто то виноват.. то коровы напукали озоновый дыры...
11:25:19 23-05-2025
Задолбали уже этой чушью! То коровы, то пингвины! Но только не человек со своими изобретениями такими как пластик, машины. А пролитая нефть с Чернобылем не влияют? Вырубленные леса.
12:10:27 23-05-2025
Гость (11:25:19 23-05-2025) Задолбали уже этой чушью! То коровы, то пингвины! Но только ... Чернобыль каким местом на погоду повлиял то? нефть - да, а это не примешивайте! и да, настоящих ученых нет, или мало, есть пильщики бюджетов и грантов, лучше обратили бы внимание на мусорные пятна в тихом и индийском океанах - вот где засада! основные лёгкие всей планете это планктон, а его эти пятна просто убивают!
11:29:31 23-05-2025
Хорошо питаются !
11:32:19 23-05-2025
Если что-то не так - виноваты пингвины
11:38:35 23-05-2025
а гуано миллиардов людей ни на что не влияет?
14:35:22 23-05-2025
Гость (11:38:35 23-05-2025) а гуано миллиардов людей ни на что не влияет?... Это да) причем, в некоторых этого гуанаааа... на пятерых😉
12:06:56 23-05-2025
Так вот почему в Антарктиде так холодно-пингвины напукали! Надо их в Африку перевезти тогда климат уравновесится.
12:19:22 23-05-2025
в тему вспоминается как на местном уровне депутаты обсуждали год назад невероятно вредного и токсичного баклана который всем жить мешает и которого нужно отстреливать
12:24:41 23-05-2025
Не трогайте пингвинов! Живут никого не трогают на этой земле, дольше чем человек. Все природой было отрегулировано до появления человека.
13:06:30 23-05-2025
Как говорит мой сосед - мы в гуане!
13:17:56 23-05-2025
о нет, не могут придумать новые байки. Опять вспомнили, что какахи влияют на климат, в прошлый раз были свинюшки, лет 10-15 назад
15:40:26 23-05-2025
Что же влияет больше - гуано или пластиковые пакеты, отходы..?
15:42:26 23-05-2025
а чем гауно человека отличается от гауна птичьего, лишь размерами все равно гуано.
09:57:10 24-05-2025
Это и есть часть экосистемы. От людей пердежа больше. Человек-самое опасное для природы насекомое своей "жизнедеятельности"