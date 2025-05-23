НОВОСТИНаука и образование

Ученые предположили, что гуано миллионов пингвинов влияет на климат

Продукты жизнедеятельности этих морских птиц создают в Антарктиде облака

23 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Пингвины / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Пингвины / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Когда миллионы пингвинов питаются и размножаются в Антарктиде, они оставляют после себя большое количество гуано, в итоге создаются облака, которые оказывают влияние на климат в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Продукты жизнедеятельности пингвинов, поскольку они питаются в основном рыбой и крилем, содержат большое количество азотных отходов. Выделяемый аммиак соединяется с сернистыми соединениями из океана и в течение нескольких часов приводит к образованию облаков.

Влияние облаков на климат неясно. Как предполагают ученые, это оказывает охлаждающее действие.

"Более крупные виды пингвинов или большие колонии способны создавать еще более мощные облака, которые содержат больше капель, но меньшего размера, и лучше отражают солнечный свет. При этом они почти не дают осадков", – пояснили ученые.

Исследователи пока не знают, как будут меняться объемы гуано в будущем на фоне колебаний численности популяций.

Ранее ученые доказали, что речь пингвинов подчиняется законам лингвистики.

животные Ученые

Комментарии 19

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Кхм...

11:05:01 23-05-2025

Надо пингвинам предъявить за неуплату экологического сбора. Квоты им ввести на выбросы в атмосферу.

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Евген

07:28:34 24-05-2025

Кхм... (11:05:01 23-05-2025) Надо пингвинам предъявить за неуплату экологического сбора. ... Да сра.... Клали они гуано на эту предьяву))

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гость

11:07:04 23-05-2025

гуано... называйте вещи своими именами

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Гость

11:07:47 23-05-2025

Не понятно одно, а кто сказал что это плохо? Так природой и задумано.

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Гость

11:28:47 23-05-2025

Гость (11:07:47 23-05-2025) Не понятно одно, а кто сказал что это плохо? Так природой и ... да у этих ученых вечно кто то виноват.. то коровы напукали озоновый дыры...

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Гость

11:25:19 23-05-2025

Задолбали уже этой чушью! То коровы, то пингвины! Но только не человек со своими изобретениями такими как пластик, машины. А пролитая нефть с Чернобылем не влияют? Вырубленные леса.

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Гость

12:10:27 23-05-2025

Гость (11:25:19 23-05-2025) Задолбали уже этой чушью! То коровы, то пингвины! Но только ... Чернобыль каким местом на погоду повлиял то? нефть - да, а это не примешивайте! и да, настоящих ученых нет, или мало, есть пильщики бюджетов и грантов, лучше обратили бы внимание на мусорные пятна в тихом и индийском океанах - вот где засада! основные лёгкие всей планете это планктон, а его эти пятна просто убивают!

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Гость

11:29:31 23-05-2025

Хорошо питаются !

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Гость

11:32:19 23-05-2025

Если что-то не так - виноваты пингвины

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Гость

11:38:35 23-05-2025

а гуано миллиардов людей ни на что не влияет?

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Гость

14:35:22 23-05-2025

Гость (11:38:35 23-05-2025) а гуано миллиардов людей ни на что не влияет?... Это да) причем, в некоторых этого гуанаааа... на пятерых😉

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Гость

12:06:56 23-05-2025

Так вот почему в Антарктиде так холодно-пингвины напукали! Надо их в Африку перевезти тогда климат уравновесится.

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Гость

12:19:22 23-05-2025

в тему вспоминается как на местном уровне депутаты обсуждали год назад невероятно вредного и токсичного баклана который всем жить мешает и которого нужно отстреливать

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12:24:41 23-05-2025

Не трогайте пингвинов! Живут никого не трогают на этой земле, дольше чем человек. Все природой было отрегулировано до появления человека.

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Гость

13:06:30 23-05-2025

Как говорит мой сосед - мы в гуане!

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Гость

13:17:56 23-05-2025

о нет, не могут придумать новые байки. Опять вспомнили, что какахи влияют на климат, в прошлый раз были свинюшки, лет 10-15 назад

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dok_СФ

15:40:26 23-05-2025

Что же влияет больше - гуано или пластиковые пакеты, отходы..?

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Климат

15:42:26 23-05-2025

а чем гауно человека отличается от гауна птичьего, лишь размерами все равно гуано.

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Гость

09:57:10 24-05-2025

Это и есть часть экосистемы. От людей пердежа больше. Человек-самое опасное для природы насекомое своей "жизнедеятельности"

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