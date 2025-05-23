Ученые предположили, что гуано миллионов пингвинов влияет на климат

Продукты жизнедеятельности этих морских птиц создают в Антарктиде облака

23 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Пингвины / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Когда миллионы пингвинов питаются и размножаются в Антарктиде, они оставляют после себя большое количество гуано, в итоге создаются облака, которые оказывают влияние на климат в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Продукты жизнедеятельности пингвинов, поскольку они питаются в основном рыбой и крилем, содержат большое количество азотных отходов. Выделяемый аммиак соединяется с сернистыми соединениями из океана и в течение нескольких часов приводит к образованию облаков.

Влияние облаков на климат неясно. Как предполагают ученые, это оказывает охлаждающее действие.

"Более крупные виды пингвинов или большие колонии способны создавать еще более мощные облака, которые содержат больше капель, но меньшего размера, и лучше отражают солнечный свет. При этом они почти не дают осадков", – пояснили ученые.

Исследователи пока не знают, как будут меняться объемы гуано в будущем на фоне колебаний численности популяций.

Ранее ученые доказали, что речь пингвинов подчиняется законам лингвистики.