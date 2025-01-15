Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Алтайском крае

В эпицентре мощность составила 3,7 балла по шкале Рихтера

15 января 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН

Утром 14 января в Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН.

Судя по карте, подземные толчки произошли в Кытмановском районе. В эпицентре магнитуда землетрясения составила 3,7.

Ощутили ли землетрясение жители ближайших населенных пунктов, неизвестно. Сообщений о разрушениях не приводится.