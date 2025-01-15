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Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Алтайском крае

В эпицентре мощность составила 3,7 балла по шкале Рихтера

15 января 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН

Утром 14 января в Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН.

Судя по карте, подземные толчки произошли в Кытмановском районе. В эпицентре магнитуда землетрясения составила 3,7.

Ощутили ли землетрясение жители ближайших населенных пунктов, неизвестно. Сообщений о разрушениях не приводится.

Алтайский край Землетрясения

Комментарии 6

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Точка

10:48:57 15-01-2025

Ну, это только начало!

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Гость

11:36:16 15-01-2025

нормальное явление горы молодые растут еще.

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Гость

14:09:11 15-01-2025

Гость (11:36:16 15-01-2025) нормальное явление горы молодые растут еще.... горы в Кытмановском районе? Где вы их там нашли...

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Гость

14:38:33 15-01-2025

Гость (11:36:16 15-01-2025) нормальное явление горы молодые растут еще.... вы шутите?? по географии вам тогда кол

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Жертвам ЕГЭ

15:50:56 15-01-2025

Самая высокая точка на территории района – гора Синюха (537 м), которая является одной из вершин Салаирского кряжа (не путать с более известной г. Синюха (1210 м), которая находится в Курьинском районе).

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Земляк

16:53:31 15-01-2025

Кытмановский район самый лучший район в мире!!!

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