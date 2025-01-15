Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Алтайском крае
В эпицентре мощность составила 3,7 балла по шкале Рихтера
15 января 2025, 10:30, ИА Амител
Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН
Утром 14 января в Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН.
Судя по карте, подземные толчки произошли в Кытмановском районе. В эпицентре магнитуда землетрясения составила 3,7.
Ощутили ли землетрясение жители ближайших населенных пунктов, неизвестно. Сообщений о разрушениях не приводится.
10:48:57 15-01-2025
Ну, это только начало!
11:36:16 15-01-2025
нормальное явление горы молодые растут еще.
14:09:11 15-01-2025
Гость (11:36:16 15-01-2025) нормальное явление горы молодые растут еще.... горы в Кытмановском районе? Где вы их там нашли...
14:38:33 15-01-2025
Гость (11:36:16 15-01-2025) нормальное явление горы молодые растут еще.... вы шутите?? по географии вам тогда кол
15:50:56 15-01-2025
Самая высокая точка на территории района – гора Синюха (537 м), которая является одной из вершин Салаирского кряжа (не путать с более известной г. Синюха (1210 м), которая находится в Курьинском районе).
16:53:31 15-01-2025
Кытмановский район самый лучший район в мире!!!