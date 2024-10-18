Ученые предупредили, что магнитные бури будут продолжаться еще год

Солнце достигло максимума активности, но даже в этом случае не исключены пики

18 октября 2024, 15:37, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Группа по прогнозированию солнечного цикла заявили, что Солнце достигло максимума в текущем цикле активности. Однако, как сообщает "КП", спада солнечной активности в ближайшие годы не ожидается, а в 2025 году магнитных бурь может стать даже больше.

Речь идет об 11-летних циклах солнечной активности. В течение них на Солнце меняются местами южный и северный магнитные полюса. Вместе с ними меняется и количество пятен – областей с сверхсильными и запутанными магнитными полями, которые провоцируют вспышки и выбросы корональной массы. Эти сгустки плазмы, долетая до Земли, сотрясают магнитное поле планеты и вызывают магнитные бури, а также полярные сияния.

Меньше всего пятен в периоды солнечных минимумов: их может не наблюдаться длительное время. Например, в 2019 году ученые в течение 281 дня не зарегистрировали ни одной подобной области. В солнечные максимумы пятна "обсыпают" лик светила и увеличиваются в размерах. В последние два года без них не прошел ни один день.

Текущее количество пятен позволяет ученым предположить, что период максимума достигнут. В пример приводятся масштабные магнитные бури, а также вспышка наивысшего уровня X9, которая случилась 3 октября и стала самой мощной в текущем цикле.

Как отмечают эксперты, максимум сам по себе довольно продолжительный и будет ожидаться весь следующий год. При этом не исключены пики с увеличением количества пятен и вспышек. Кроме того, ученые не исключают и появление второго максимума – например, так было в прошлом цикле. Причем второй оказался даже сильнее, чем первый.