Ученые предупредили, что магнитные бури будут продолжаться еще год
Солнце достигло максимума активности, но даже в этом случае не исключены пики
18 октября 2024, 15:37, ИА Амител
NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Группа по прогнозированию солнечного цикла заявили, что Солнце достигло максимума в текущем цикле активности. Однако, как сообщает "КП", спада солнечной активности в ближайшие годы не ожидается, а в 2025 году магнитных бурь может стать даже больше.
Речь идет об 11-летних циклах солнечной активности. В течение них на Солнце меняются местами южный и северный магнитные полюса. Вместе с ними меняется и количество пятен – областей с сверхсильными и запутанными магнитными полями, которые провоцируют вспышки и выбросы корональной массы. Эти сгустки плазмы, долетая до Земли, сотрясают магнитное поле планеты и вызывают магнитные бури, а также полярные сияния.
Меньше всего пятен в периоды солнечных минимумов: их может не наблюдаться длительное время. Например, в 2019 году ученые в течение 281 дня не зарегистрировали ни одной подобной области. В солнечные максимумы пятна "обсыпают" лик светила и увеличиваются в размерах. В последние два года без них не прошел ни один день.
Текущее количество пятен позволяет ученым предположить, что период максимума достигнут. В пример приводятся масштабные магнитные бури, а также вспышка наивысшего уровня X9, которая случилась 3 октября и стала самой мощной в текущем цикле.
Как отмечают эксперты, максимум сам по себе довольно продолжительный и будет ожидаться весь следующий год. При этом не исключены пики с увеличением количества пятен и вспышек. Кроме того, ученые не исключают и появление второго максимума – например, так было в прошлом цикле. Причем второй оказался даже сильнее, чем первый.
16:06:17 18-10-2024
А потом всё, кабзда?
18:10:53 18-10-2024
каждый год будут бури. и были! это же звезда, земляне, вы чего?, тысячи водородных бомб взрываются внутри вашего Солнца каждую секунду. протуберанцы фотоны, все дела. НИКОГДА не когчатся возмущения и бури, ну может миллиардов через 20
10:36:32 19-10-2024
магнитные бури будут продолжаться еще год.. Или ученые что-то не то пили, либо в редакции что-то не то нюхали.