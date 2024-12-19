Ученые раскрыли, как биоритмы влияют на рост опухолей мозга

Вводить препараты лучше в определенное время

19 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что циркадные ритмы – биологические часы организма – влияют на развитие глиобластомы, одной из самых агрессивных опухолей мозга. Результаты опубликованы в журнале Cancer Cell.

"Глиобластома сохраняет устойчивую циркадную активность, что отличает ее от большинства других типов рака", – рассказали ученые.

Эксперты установили, что введение препаратов для снижения воспаления может стимулировать или замедлять рост опухоли в зависимости от фазы циркадного цикла.

"Воздействие на минимальный уровень экспрессии циркадного гена Per2 усиливало рост опухоли, тогда как воздействие на пиковые фазы его подавляло", – отмечают исследователи.

Результаты исследования показали важность учета биоритмов при лечении глиобластомы и открывают перспективы для разработки методов терапии, зависящих от времени суток.