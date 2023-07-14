Ученые рассказали, что малые дозы алкоголя провоцирую развитие рака

Таже спиртное провоцирует и множество других заболеваний

14 июля 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Канадские ученые выяснили, как небольшие порции алкоголя влияют на человеческий организм. Результаты исследования опубликовали в журнале Early View.

Специалисты развеяли миф о том, что ежедневное употребление малых доз спиртного оказывает положительный эффект на здоровье. Они проанализировали около шести тысяч статей и выяснили, что алкоголь в небольшом количестве провоцирует развитие множества болезней.

У мужчин, выпивающих ежедневно дневную норму спиртного, повышается риск заболеть туберкулезом, эпилепсией, гипертонией, а также дыхательными инфекциями, диабетом, циррозом печени и многими другими болезнями.

При этом отмечается, что риск инсульта у таких потребителей снижается.