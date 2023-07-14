Ученые рассказали, что малые дозы алкоголя провоцирую развитие рака
Таже спиртное провоцирует и множество других заболеваний
14 июля 2023, 15:51, ИА Амител
Канадские ученые выяснили, как небольшие порции алкоголя влияют на человеческий организм. Результаты исследования опубликовали в журнале Early View.
Специалисты развеяли миф о том, что ежедневное употребление малых доз спиртного оказывает положительный эффект на здоровье. Они проанализировали около шести тысяч статей и выяснили, что алкоголь в небольшом количестве провоцирует развитие множества болезней.
У мужчин, выпивающих ежедневно дневную норму спиртного, повышается риск заболеть туберкулезом, эпилепсией, гипертонией, а также дыхательными инфекциями, диабетом, циррозом печени и многими другими болезнями.
При этом отмечается, что риск инсульта у таких потребителей снижается.
15:53:55 14-07-2023
алкоголь в небольшом количестве провоцирует развитие множества болезней -------- Правильно, бухать так бухать)))))))))
16:10:01 14-07-2023
"...повышается риск заболеть ..., гипертонией,..." но при этом отмечается, что риск инсульта у таких потребителей снижается. Это вообще как???
17:42:12 14-07-2023
Гость (16:10:01 14-07-2023) "...повышается риск заболеть ..., гипертонией,..." но при э... Риск инсульта и инфаркта не снижается, а повышается, бывший умер от инсульта в 59, а до этого был инфаркт в 50. Алкоголь, это ускоренный уход из жизни.
18:08:26 14-07-2023
Гость (17:42:12 14-07-2023) Гость (16:10:01 14-07-2023) "...повышается риск заболе... Ещё раз пишу - хватит вмешиваться в чужие жизни. Хочется человеку выпить, пусть пьет. Ваш пример тут причем? У вас есть доказательства того, что бывший умер от алкоголя, а не от чего-то другого?
20:42:39 14-07-2023
Гость (18:08:26 14-07-2023) Ещё раз пишу - хватит вмешиваться в чужие жизни. Хочется чел... Вот и не вмешивайтесь, хочется человеку вмешаться пусть вмешивается.
17:52:22 15-07-2023
Гость (17:42:12 14-07-2023) Гость (16:10:01 14-07-2023) "...повышается риск заболе... Бывший от твоей душности помер! Бедный мужик, мир праху его.
17:52:14 14-07-2023
Это вообще как???------- а это кто то диссертацию защитил))