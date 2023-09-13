Ученые рассказали, как питание ускоряет смерть человека
Главный вывод, который сделали специалисты, заключается в том, что в еде нужен баланс
13 сентября 2023, 16:36, ИА Амител
Японские медики выяснили, как перекосы в питании влияют на продолжительность жизни. Результаты исследования опубликовал The Journal of Nutrition.
Специалисты исследовали данные десятков тысяч мужчин и женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Установили, что недостаточное потребление мужчинами углеводов провоцирует развитие рака. Те, кто потреблял менее 40% общей энергии из углеводов, умирали чаще.
Также отмечается, что чаще умирали те, кто ел больше жирной пищи. Кроме того, на состояние здоровья человека влияло то, сколько в его рационе ненасыщенных (полезных) жиров.
Основной вывод, который сделали исследователи, заключается в том, что в питании нужно соблюдать баланс.
17:23:00 13-09-2023
То углеводы - это смерть, то недостаточное потребление углеводов ведет к онкологии. Кому верить?
17:42:31 13-09-2023
Гость (17:23:00 13-09-2023) То углеводы - это смерть, то недостаточное потребление углев... Летающему макаронному богу и священному дуршлагу
02:13:05 14-09-2023
Гость (17:23:00 13-09-2023) То углеводы - это смерть, то недостаточное потребление углев... Сказали же - нужен баланс. А крайности вредны.
17:42:05 13-09-2023
.....в еде нужен баланс --- Вот это да.... Всевышний явил нам чудо... Ниспослал истинную истину из всех истинных истин.... Мы жили как в потёмках и знать не знали об этом. Воистину это чудо!
17:48:48 13-09-2023
Жить вообще вредно, говорят от этого умирают...
18:21:06 13-09-2023
Давно про это говорил
08:55:07 14-09-2023
Вредно жить на МРОТ, полезнее умереть