Ученые рассказали, как питание ускоряет смерть человека

Главный вывод, который сделали специалисты, заключается в том, что в еде нужен баланс

13 сентября 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Японские медики выяснили, как перекосы в питании влияют на продолжительность жизни. Результаты исследования опубликовал The Journal of Nutrition.

Специалисты исследовали данные десятков тысяч мужчин и женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Установили, что недостаточное потребление мужчинами углеводов провоцирует развитие рака. Те, кто потреблял менее 40% общей энергии из углеводов, умирали чаще.

Также отмечается, что чаще умирали те, кто ел больше жирной пищи. Кроме того, на состояние здоровья человека влияло то, сколько в его рационе ненасыщенных (полезных) жиров.

Основной вывод, который сделали исследователи, заключается в том, что в питании нужно соблюдать баланс.