Врач заявил, что пьющие люди стареют быстрее
Алкоголь вымывает полезные вещества из организма
11 сентября 2023, 20:39, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-дерматовенеролог Лариса Макушкина заявила о том, что часто пьющие люди стареют быстрее. Ее слова передает "Лента".
Специалист отмечает, что это происходит из-за того, что алкоголь снижает уровень витаминов и микроэлементов, ответственных за количество коллагена в крови.
Врач добавила, что этанол вызывает сухость и появление отеков. Это не только ухудшает внешность, но также оказывает пагубное влияние на работу почек и печени.
Макушина отметила, что алкоголь способен даже испортить зубы, потому что он вымывает кальций.
20:49:02 11-09-2023
Врут, мне уже целын 22 года, а места в автобусе еще не уступают!
21:09:36 11-09-2023
как в анекдоте - ...Вывод: таракан без ног не слышит!..
22:37:42 11-09-2023
По разному бывает. У нас был один оч пьющий, просто пьянчуга! Уволить не могли, т.к. только он мог ремонтировать специфичное оборудование, за ремонт которого никто не брался - сложное очень. Так по внешнему виду ему лет 35 -37, а в реальности было за 55. Кстати, приходилось слышать как говорят патологоанатомы, что у зачастую бомжей печень как у младенца... Как такое может быть - совершенно непонятно.
13:05:16 12-09-2023
Алексей (22:37:42 11-09-2023) По разному бывает. У нас был один оч пьющий, просто пьянчуга... ага и сосуды без бляшек , да потому что не жрут все пропивают