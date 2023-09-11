Врач заявил, что пьющие люди стареют быстрее

Алкоголь вымывает полезные вещества из организма

11 сентября 2023, 20:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-дерматовенеролог Лариса Макушкина заявила о том, что часто пьющие люди стареют быстрее. Ее слова передает "Лента".

Специалист отмечает, что это происходит из-за того, что алкоголь снижает уровень витаминов и микроэлементов, ответственных за количество коллагена в крови.

Врач добавила, что этанол вызывает сухость и появление отеков. Это не только ухудшает внешность, но также оказывает пагубное влияние на работу почек и печени.

Макушина отметила, что алкоголь способен даже испортить зубы, потому что он вымывает кальций.