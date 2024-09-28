Ученые рассказали, когда может исчезнуть жизнь на Земле

Причиной гибели планеты станет солнечная активность

28 сентября 2024, 08:35, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Ученые из Чикагского университета предупредили о серьезных изменениях на Земле через миллиард лет.

В исследовании, опубликованном в The Planetary Science Journal, утверждается, что увеличение яркости Солнца станет фатальным для наземной жизни, так как приведет к снижению уровня углекислого газа в атмосфере.

Это ударит по растениям, зависящим от фотосинтеза, и вызовет цепную реакцию гибели большинства организмов.

При этом ученые пересмотрели сроки жизни флоры планеты – она может продлиться до 1,86 миллиарда лет, что немного больше, чем считали ранее.

Также ожидается "влажный парниковый эффект", который ускорит нагревание планеты и усложнит существование живых существ.