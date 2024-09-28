Ученые рассказали, когда может исчезнуть жизнь на Земле
Причиной гибели планеты станет солнечная активность
28 сентября 2024, 08:35, ИА Амител
Ученые из Чикагского университета предупредили о серьезных изменениях на Земле через миллиард лет.
В исследовании, опубликованном в The Planetary Science Journal, утверждается, что увеличение яркости Солнца станет фатальным для наземной жизни, так как приведет к снижению уровня углекислого газа в атмосфере.
Это ударит по растениям, зависящим от фотосинтеза, и вызовет цепную реакцию гибели большинства организмов.
При этом ученые пересмотрели сроки жизни флоры планеты – она может продлиться до 1,86 миллиарда лет, что немного больше, чем считали ранее.
Также ожидается "влажный парниковый эффект", который ускорит нагревание планеты и усложнит существование живых существ.
08:50:47 28-09-2024
Какие миллиарды лет... Седни-завтра бахнет и капец...
12:04:21 28-09-2024
Бдыщ (08:50:47 28-09-2024) Какие миллиарды лет... Седни-завтра бахнет и капец... ... не бахнет
21:34:34 28-09-2024
Гость (14:53:13 28-09-2024) Четырнадцатый том книги «Колыбель для Кошки» Курта Воннегута...чикагские учёные губу раскатали. Размечтались миллиард лет захотели. Человечеству осталось 50- 60 лет и всё, приехали
08:56:27 28-09-2024
Да разве это жизнь?
10:44:58 28-09-2024
Как же жить то будем в 1000002024 году, если количеством нулей не ошибся. Но до того срока не доживем.Глупое человечество само себя уничтожит, а самый удачный способ погибели найдет.
14:52:13 28-09-2024
Четырнадцатый том книги «Колыбель для Кошки» Курта Воннегута озаглавлен так:
«Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»
Прочесть Четырнадцатый том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».
14:53:13 28-09-2024
Четырнадцатый том книги «Колыбель для Кошки» Курта Воннегута озаглавлен так:
«Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»
Прочесть Четырнадцатый том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».
21:19:55 28-09-2024
эти ученые не могут погоду на 3 дня просчитай какие миллиарды лет?
22:32:56 28-09-2024
Чикагам поверили?
Ну вы вааще...