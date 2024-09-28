НОВОСТИНаука и образование

Ученые рассказали, когда может исчезнуть жизнь на Земле

Причиной гибели планеты станет солнечная активность

28 сентября 2024, 08:35, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com
Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Ученые из Чикагского университета предупредили о серьезных изменениях на Земле через миллиард лет.

В исследовании, опубликованном в The Planetary Science Journal, утверждается, что увеличение яркости Солнца станет фатальным для наземной жизни, так как приведет к снижению уровня углекислого газа в атмосфере.

Это ударит по растениям, зависящим от фотосинтеза, и вызовет цепную реакцию гибели большинства организмов.

При этом ученые пересмотрели сроки жизни флоры планеты – она может продлиться до 1,86 миллиарда лет, что немного больше, чем считали ранее.

Также ожидается "влажный парниковый эффект", который ускорит нагревание планеты и усложнит существование живых существ.

Наука Солнце

Комментарии 9

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Бдыщ

08:50:47 28-09-2024

Какие миллиарды лет... Седни-завтра бахнет и капец...

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Элен без ребят

12:04:21 28-09-2024

Бдыщ (08:50:47 28-09-2024) Какие миллиарды лет... Седни-завтра бахнет и капец... ... не бахнет

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Комрат

21:34:34 28-09-2024

Гость (14:53:13 28-09-2024) Четырнадцатый том книги «Колыбель для Кошки» Курта Воннегута...чикагские учёные губу раскатали. Размечтались миллиард лет захотели. Человечеству осталось 50- 60 лет и всё, приехали

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Гость

08:56:27 28-09-2024

Да разве это жизнь?

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Гость.

10:44:58 28-09-2024

Как же жить то будем в 1000002024 году, если количеством нулей не ошибся. Но до того срока не доживем.Глупое человечество само себя уничтожит, а самый удачный способ погибели найдет.

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Гость

14:52:13 28-09-2024

Четырнадцатый том книги «Колыбель для Кошки» Курта Воннегута озаглавлен так:
«Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»
Прочесть Четырнадцатый том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».

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Гость

14:53:13 28-09-2024

Четырнадцатый том книги «Колыбель для Кошки» Курта Воннегута озаглавлен так:
«Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»
Прочесть Четырнадцатый том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».

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Гость

21:19:55 28-09-2024

эти ученые не могут погоду на 3 дня просчитай какие миллиарды лет?

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Musik

22:32:56 28-09-2024

Чикагам поверили?
Ну вы вааще...

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