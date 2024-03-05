Водный мир. Ученый о том, почему на Алтае тают ледники и грозит ли это катастрофой

Гляциолог Олег Останин в интервью amic.ru призвал человечество готовиться к глобальному похолоданию и объяснил можно ли на Алтае пережить "конец света"

05 марта 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: кадр из фильма "Водный мир"

Преподаватель АлтГУ Олег Останин – один из самых известных гляциологов (тот, кто изучает ледники. – Прим. ред.) Сибири. Он побывал более чем в 40 экспедициях и пришел к выводу, что за полтора века ледники в горах Алтая уменьшились почти в два раза. В интервью amic.ru ученый объяснил, почему это произошло и к каким последствиям в будущем массовое таяние ледников может привести. Олег Останин уверен: нас ждет не глобальное потепление, а, наоборот, – похолодание и очень суровые зимы. А еще гляциолог рассказал, почему, несмотря на таяние ледников, реки в регионе с каждым годом мелеют и может ли Алтай в будущем остаться без пресной воды. Спойлер: такое может произойти уже через 100 лет.

"Когда изучаешь ледники, то понимаешь их масштаб и величие"

– Зачем нужно изучать ледники?

– Прежде всего, это источник пресной воды, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве. Ледники располагаются высоко в горах и от них зависит питание всех прилегающих ландшафтов: от высокогорий и вплоть до Северного Ледовитого океана. Когда изучаешь ледники, то понимаешь их масштаб и величие. У нас на Алтае есть очень крупные ледники. Один из них – Менсу (Сапожникова) на Катунском хребте. Длина ледника от вершины до края, согласно данным каталогов, составляет почти 10 километров. Для сравнения: это больше длины Ленинского проспекта в Барнауле. Площадь ледника Большого Талдуринского на Южно-Чуйском хребте достигает 20 квадратных километров. Это на 22% больше, чем Железнодорожный район Барнаула. Максимальная зафиксированная толщина ледников на Алтае – 360 метров. А один из ледников, за которым мы с коллегами ведем наблюдение, толщиной около 120 метров. Это как четыре девятиэтажных здания, поставленных друг на друга. Большинство крупных ледников, правда, расположены в очень труднодоступных местах. Даже подойти к ним – непростая задача.

– Как вы тогда их исследуете?

– Обойти ногами все ледники невозможно, на Алтае их почти тысяча. Для этого нужна специальная подготовка, снаряжение, необходимо быть в очень хорошей физической форме. В последнее время с развитием инфраструктуры в сфере туризма – вертолетов, квадроциклов, вездеходов – некоторые ледниковые места стали более доступными. Начали использовать дроны и георадар, благодаря им мы можем сделать цифровую модель объекта. Конечно, целиком ледник мы не всегда можем физически снять: дроны вертолетного типа способны охватить не более 300 квадратных метров за раз, а носить с собой большой запас аккумуляторов не всегда возможно. Дроном снимаем также местность вокруг ледника, а потом в специальной программе склеиваем фотографии и получаем ортофотоплан ледника и приледниковой территории. Еще можем получить цифровые объемные модели местности, на которых мы можем детально рассматривать территорию съемки. Однако чтобы зафиксировать состояние ледника целиком, мы обращаемся к данным космической съемки со спутников. Первые космические снимки появились в 60-е и 70-е годы прошлого века. Это довольно небольшой период для анализа.

Олег Останин / Фото: сайт АлтГУ

– Синоптики постоянно говорят о таянии ледников и, как следствие, – все большем количестве наводнений на Алтае. Они могут стать еще более разрушительными?

– В Алтайском крае с подтоплением по причине таяния ледников мы не столкнемся. Воды от таяния ледников доходят до региона с середины июля до середины августа. Но вы спросите, а как же весенние подтопления? Это немного другие виды подтоплений, которые связаны с таянием снега, промерзанием грунтов, с особенностями весеннего вскрытия рек ото льда.

– Увидим ли мы тогда увеличение уровня океана из-за таяния ледников?

– Это уже происходит. Волноваться о затоплениях стоит тем, кто находится близ морей и океанов и на низких высотных уровнях – ориентировочно ниже 100 метров. Например, в Нидерландах влияние увеличения уровня моря, в том числе и по причине таяния ледников, значительно ощущают уже сейчас. Половина этой страны располагается ниже уровня моря, а треть территории имеет высоту до одного метра. Они усердно стараются справиться с таким природным явлениям путем осушения территорий, строительством дамб, шлюзов, каналов.

"Если один ледник исчезнет, то вряд ли это повлияет на что-то"

– Вы один из тех ученых, которые пришли к выводу, что ледники в алтайских горах за последние полтора века существенно уменьшились. Почему это произошло?

– Все дело в глобальном потеплении климата. Среднегодовые температуры растут, а количество осадков уменьшается. Как следствие, ледники теряют в размерах, в объеме. Крупные ледники распадаются. Они преимущественно состоят из нескольких ледяных потоков, которые, в свою очередь, стаивают, "отступают", отсоединяются друг от друга. В целом площадь ледников Алтая уменьшается, а вот количество может не изменяться. За последние 170 лет площадь ледников Алтая сократилась чуть больше чем в два раза и темпы таяния увеличиваются.

– И к каким последствиям это может привести?

– Если один ледник исчезнет, то вряд ли это повлияет на что-то. Но при этом нужно понимать, что это за ледники, его местоположение, размеры. Если он гигантский, то последствия одни, а если он небольшой, то другие. Если говорить о сокращении в целом оледенения Алтая, то последствия могут быть существенными. В первую очередь это уже сказывается на прилегающих территориях. Из-под ледников освобождаются новые территории, которые осваивает растительность. Сброс талой ледниковой воды может сказаться на образовании или на разрушении естественных плотин озер: появляются новые или вовсе прекращают свое существование. Увеличивается количество потенциально опасных склоновых процессов из-за подмывов берегов, размывов плотин, протаивания мерзлоты и, как следствие, разжижение грунтов. Изменение водности рек, озер может сказаться на всем каскаде природных процессов и хозяйственной деятельности человека от высокогорий до океана.

Однако утверждать однозначно, что будет через сотни лет, мне сложно. По мнению исследователей, либо может продолжиться потепление климата с последующей деградацией оледенения, иссушением, опустыниванием, либо может возникнуть обратный процесс, сопровождающийся глобальным похолоданием, ростом ледников и мерзлоты. В истории такие "качели" были неоднократно.

– Некоторые ваши коллеги утверждают, что через сотни или тысячи лет мир ждет глобальное похолодание.

– Я согласен с этой теорией. Выдающийся гляциолог, академик РАН Владимир Михайлович Котляков говорит: "Сегодня мы живем в период такого исторического потепления, называемого голоценом, который длится уже более 10 тысяч лет. Пик этого потепления уже прошел примерно пять с половиной тысяч лет тому назад, и сейчас по большому счету уже наступила эпоха похолодания". Об этом свидетельствует то, что каждую зиму мы наблюдаем снежный покров, высоко в горах есть ледники, в высоких широтах – многолетняя мерзлота, покровные и морские ледники. В истории Земли были периоды, когда ледников вообще не было, а мы с вами сейчас видим заснеженные вершины гор, снежный покров. Около трети территории нашей страны заняты многолетней мерзлотой. Последние 170 лет климат теплеет, но если взять период более 10 тысяч лет, то мы – в глобальном похолодании.

На Алтае, например, было время, когда вообще не было ледников. Есть такой горный массив – Монгун Тайга в Республике Тыва на границе с Монголией. Мы в начале нулевых там во время экспедиции с коллегами по Санкт-Петербургскому госуниверситету нашли стволы деревьев, которые торчали из ледника. Мы долго ломали голову, как они там могли оказаться. Мало ли, может человек занес? С другой стороны, зачем стволы деревьев людям тащить на вершину горы, на ледник? Когда начали рассматривать фрагменты деревьев, то обнаружили, что корневая система, ветки у них разломаны, но не срубленные. Кора на стволах деревьев не была удалена. Впоследствии мы пришли к выводу, что деревья, фрагменты которых были найдены на леднике, росли на вершине этого горного массива. Потом – в период похолодания – горный массив покрылся льдом и деревья оказались захороненными во льдах. Ледник несколько тысячелетий хранил их в себе. Спустившись вниз, язык ледника начал активно таять, и из него освободились стволы деревьев.

– И сколько лет этим деревьям?

– Свидетелей тех событий уже нет. (Смеется.) Исследования показали, что деревьям от 28 тысяч до 35 тысяч лет. Это говорит о том, что были периоды на нашей планете, когда климат был иным, чем сейчас.

Горы Алтая / Фото из личного архива Олега Останина

– Вы говорите, что таяние ледников серьезно влияет на полноводность рек. Обь за последние годы, по данным речников, обмелела так сильно, что становится трудно перевозить по ней грузы. Объясните мне, почему если ледники активно тают, то Обь, наоборот, мелеет?

– Нужно понимать, что реки имеют несколько источников их питания. Конечно, ледники активно сбрасывают воду в период июль-август, но она уходит не только в реки, но и в грунтовые воды. Кроме того, для питания рек очень важно таяние снежного покрова, сформированного в течение зимы. Специалисты утверждают, что количество осадков зимой в последние годы заметно уменьшается. Снега уже не так много, как было раньше. Плюс у нас межсезонье становится растянутым и экстремальным, когда в холодную погоду идут дожди вместо снега, увеличивается количество оттепелей, а грунты промерзают не глубоко. Снег начинает испаряться и таять уже в середине зимы, просачивается в грунты и быстро сходит. Питание же Оби должно быть более равномерным. Ледники тают, но они сбрасывают максимум своей воды в небольшой период. Судоходство пользуется этими "всплесками", но в целом на ситуацию с уровнем воды глобально это не влияет.

– Одна из ваших задач, насколько я понимаю, поиск пресной воды. Нет опасений, что Алтайский край может остаться без нее в будущем?

– На наш век и на век наших детей пресной воды точно хватит. Что будет дальше – зависит от нескольких факторов. В любой момент может начаться ситуация, когда при глобальном похолодании ледники начнут аккумулировать в себе новые запасы льда и уменьшат питание земли. Исследователи горных стран и высоких широт стали все больше обращать внимание еще на один источник воды – каменные ледники или каменные глетчеры. В них ледяной материал погребен под мощным чехлом каменного материала, который защищает его от таяния. Причем на века.

– И много таких каменных ледников?

– Сейчас исследователи занимаются их инвентаризацией. На Алтае каменных ледников уже насчитали порядка 5,5 тысячи. Для сравнения: "обычных" ледников у нас чуть меньше тысячи. Да, каменные ледники уступают по площади и объемам, но льды в них защищены от современных климатических изменений и служат неким запасом для человечества. Мы пытаемся сейчас оценить объем воды в каменных ледниках. Это довольно сложный процесс, потому что они чаще всего находятся в труднодоступных местах, на разных высотах. Это огромные каменные насыпи, по которым просто так не походишь. Но могу сказать точно: пресной воды на ближайшие два поколения точно хватит.

"Глобальное потепление приводит к тому, что воды Мирового океана "завоевывают" новые части суши"

Фото: кадр из фильма "Эверест"

– В детстве на меня произвел колоссальное впечатление фильм "Водный мир" с Кевином Костнером. По сюжету, из-за таяния ледников в Антарктиде и Арктике практически весь мир ушел под воду. Может ли такое произойти в реальной жизни?

– Уже сейчас большая часть территории Земли находится под водой. Глобальное потепление приводит к тому, что воды Мирового океана "завоевывают" новые части суши. Повторюсь, особенно это ощутили жители Нидерландов. Даже если все ледники на планете растают, то, по некоторым оценкам, уровень Мирового океана поднимется от 70 до 150-200 метров. Этого недостаточно, чтобы всю Землю покрыть водой, как в фильме.

Потепление сказывается на увеличении объема воды и ее испарении. Это, в свою очередь, приведет к увеличению облачности, которое будет перераспределять приходящую солнечную радиацию, а в отдельных случаях и сдерживать ее – не пропускать к поверхности Земли. Все это приведет вновь нас к глобальному похолоданию. Нашей планете свойственны температурные, климатические качели.

– Вы не думали о том, что когда-то наша Земля уже была полностью покрыта водой?

– Возможно. В то время Земля была совсем другой, с другим рельефом, климатом, атмосферой. Исследования горных пород, различных отложений показывают, что сотни миллионов лет назад территория Алтая была скрыта под водами. Но и территория Алтая тогда не была такой, какой мы ее знаем сейчас, как минимум с другими высотами в рельефе.

Некоторые "эксперты", которые любят порассуждать на различные темы, высказывают идеи переселяться на определенные территории, которые "никогда" не затопит. Среди них, кстати, есть и Алтай. Все это приводит пока к росту спроса на земли на этих территориях. Уже скупают участки в Республике Алтай. Например, в Усть-Коксинском районе люди ищут укрытие от катаклизмов, в том числе и наводнения. Если людей успокаивает мысль, что на Алтае можно пережить "конец света", то пусть так и будет. Даже территория части Алтайского края может подойти для этих целей, например, абсолютная высота Барнаула составляет около 250 метров. Не думаю, что воды Северного Ледовитого океана на протяжении ближайших двух-трех поколений дойдут до Барнаула. А если так произойдет, то это возможно через сотни, тысячи лет. Однако большинство людей переживает из-за последствий глобального потепления.

– Оно и понятно: очень много новостей читаешь о том, что от Антарктиды оторвался кусок льда размером с регион России.

– На это нужно реагировать, потому что это привлекает общество к проблеме и мотивирует в том числе и государство, и частные организации вкладывать деньги в фундаментальные исследования. Причем результаты этих исследований применяют в смежных науках и это развивает науку в целом. Такая информация расширяет понимание об окружающем мире и дает осознание того, что мы все живем на одной планете. Все процессы на Земле так или иначе взаимосвязаны и взаимообусловлены.

– Вы изучаете ледники, которым сотни тысяч лет. Находили ли в них какие-то уникальные микроорганизмы? Может быть, снежного человека?

– Этим летом многие СМИ подхватили новость, что ледники на Алтае "краснеют" и покрываются водорослями. Но это вполне нормальное явление. Многие поверхности ледников на разных высотах в условиях своего микроклимата становятся буроватыми, красноватыми. Плотность водорослей в некоторых местах со временем становится очень приличной. Такие исследования ледников на поиск микроорганизмов, скорее всего, проводят биологи. Мы – географы – проводим иной анализ: химический анализ воды, определяем количество примесей, солей, возраст льда.

В моей практике были интересные случаи, когда я у ледника находил старинные интересные предметы. На массиве Табын-Богдо-Ола мы со студентами наткнулись на небольшой нож с деревянной ручкой. Нож был завернут в бересту и смотан травинками. Откуда он там мог взяться? В тех безлюдных местах последние 300-400 лет не росли березы. А ближайшие березы встречаются внизу, в горах, в сотнях километрах от этого места. Историки утверждают, что это охотничий нож, который использовали для разделки туши животных. Видимо, охотник 100-150 лет назад потерял его и нож все это время находился во льдах, а сейчас вытаял. Иногда мы находим фотоаппараты, очки, элементы снаряжения, которые теряли, роняли в ледниковые трещины альпинисты во время восхождений и разные визитеры ледников. Ледники "спускаются", оттаивают и такие находки иногда встречаются у края ледников, пока их не замыло отложениями, не смыло водотоками.

– Ледники расположены высоко в горах. Насколько сложно физически проходят в экспедиции?

– Каждая поездка – это впечатление на весь год или до следующей поездки. Все экспедиции по-своему уникальны. Иногда удается познакомиться с интересными учеными, путешественниками, которые также находятся на маршрутах. Бывает, что по-новому смотришь на те места, которые посещал не один раз раньше. Каждая поездка – это новый "отпуск", который ты никогда не забудешь.

А вообще на изучение ледника в полевых условиях уходит от нескольких дней до нескольких недель. Самая важная трудность – преодолевать самих себя. Я не занимаюсь альпинизмом, хотя исследователи ледников должны быть готовы к этому. Высоко в горах не всегда комфортный климат. Еще нужно переносить на себе очень тяжелое оборудование, а также много ходить и вообще уметь жить в природе, в том числе и в экстремальных природных условиях. Два года назад наша экспедиция попала в снежную бурю, а на дворе был июль. В Барнауле стояла тридцатиградусная жара, а в горах было около -7°С. Мы находились на высоте около трех тысяч метров и несколько дней просидели в палатке, которую едва не сдул жуткий ветер. Приходится в поездки брать с собой большие баулы с оборудованием, со снаряжением. По одному в экспедиции не ходят, состав группы обычно от трех до восьми человек. Выходя на ледник, нужно иметь обвязки (страховку), веревки, ледоруб, кошки, каску. Также важно следить за питанием. Мы как космонавты – привыкаем жить в экстремальных ситуациях.

– Хотели бы побывать в Арктике или Антарктиде и что для этого нужно?

– Конечно! В идеале – войти в состав научной экспедиции, что, думаю, вполне реально. Например, которые организуются под эгидой Русского географического общества. Мой коллега-гляциолог из Санкт-Петербургского университета недавно побывал в Арктике. Экспедиции длятся полгода. Необходимо получить разрешение, пройти медкомиссию и подготовку. Все реально, поэтому надеюсь на такую интересную экспедицию.