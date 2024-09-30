Ученые: Земля может выжить после гибели Солнца

Звезда начнет превращаться в красного гиганта примерно через 5 млрд лет

30 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Планета Земля / Фото: unsplash.com

Ученые из Калифорнийского университета открыли экзопланету, вращающуюся вокруг белого карлика. Система напоминает Солнечную и может быть образцом будущего Земли, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

Масса обнаруженной планеты оказалась в 1,9 раза больше земной, а находится она на расстоянии 2,1 астрономической единицы от мертвой звезды – в два с небольшим раза больше, чем между Солнцем и Землей.

При этом планета выжила после гибели светила, которое было подобно Солнцу. В конце жизненного цикла такие звезды раздуваются в красные гиганты и поглощают ближайшие планеты.

По расчетам, наше Солнце начнет увеличиваться примерно через 5 млрд лет. Оно уничтожит Меркурий, Венеру, а также, возможно, Землю.

Однако пример найденной планеты показывает, что Земля может пережить подобную катастрофу: до катаклизма обнаруженная экзопланета как раз находилась примерно на том же расстоянии, как Земля от Солнца, но при гибели звезды была "отодвинута".

Тем не менее еще до того как Солнце вырастет в размерах, температура на Земле возрастет и жизнь на ней станет невозможной.