Ученые: Земля может выжить после гибели Солнца
Звезда начнет превращаться в красного гиганта примерно через 5 млрд лет
30 сентября 2024, 15:00, ИА Амител
Ученые из Калифорнийского университета открыли экзопланету, вращающуюся вокруг белого карлика. Система напоминает Солнечную и может быть образцом будущего Земли, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy.
Масса обнаруженной планеты оказалась в 1,9 раза больше земной, а находится она на расстоянии 2,1 астрономической единицы от мертвой звезды – в два с небольшим раза больше, чем между Солнцем и Землей.
При этом планета выжила после гибели светила, которое было подобно Солнцу. В конце жизненного цикла такие звезды раздуваются в красные гиганты и поглощают ближайшие планеты.
По расчетам, наше Солнце начнет увеличиваться примерно через 5 млрд лет. Оно уничтожит Меркурий, Венеру, а также, возможно, Землю.
Однако пример найденной планеты показывает, что Земля может пережить подобную катастрофу: до катаклизма обнаруженная экзопланета как раз находилась примерно на том же расстоянии, как Земля от Солнца, но при гибели звезды была "отодвинута".
Тем не менее еще до того как Солнце вырастет в размерах, температура на Земле возрастет и жизнь на ней станет невозможной.
15:41:10 30-09-2024
После эпидемии диареи которую здесь предрекают. Жизнь на земле уже не останется
16:01:18 30-09-2024
Всё таки погаснет,... Буду светить фонариком
18:00:16 30-09-2024
Главное, чтоб задолго до 5 млрд лет мы сами не уничтожили Землю.Создатель уже давно недобро на нас смотрит и грустит, что создал абсолютно бездумных двуногих, хоть и создал нас с серым веществом в башке для мыслительной деятельности.
18:47:07 30-09-2024
Гость. (18:00:16 30-09-2024) Главное, чтоб задолго до 5 млрд лет мы сами не уничтожили Зе... хватит так люто ненавидеть человечество, вы ж тоже не бабуин
10:09:42 01-10-2024
Если на самой Земле ничего не случится